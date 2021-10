Anche Marsala set cinematografico, iniziano le riprese in centro storico

21/10/2021 13:05:00

Quella della Eagle Picture – che produrrà il film “PLT” e inizierà le riprese a Marsala Venerdì prossimo – è, in ordine di tempo, l'ultima richiesta di collaborazione logistica rivolta all'Amministrazione Comunale.

La troupe registrerà nell'area portuale, tra Piazza Piemonte Lombardo e alcune strade limitrofe. Ma altre produzioni sono in corso nel territorio dopo la sigla del Protocollo d’Intesa gratuito con la “Trapani Film Commission West Sicily” (Aprile scorso), finalizzato alla promozione territoriale e allo sviluppo delle risorse umane in ambito cinematografico e televisivo. Nuovi contatti e altre richieste in corso, provenienti da produzioni di grande livello artistico, confermano quindi che il nostro territorio si presta ad essere set privilegiato per la realizzazione di film, fiction TV e spot pubblicitari. Marsala, infatti, è ancora interessata alla seconda serie televisiva di “Màkari”, nonchè scelta come location per alcune riprese del film “Indiana Jones”.

E ancora, la Indigo Film sta realizzando una serie TV dal titolo “The Bad Guy” - protagonista è Luigi Lo Cascio - e la prossima settimana effettuerà alcune riprese nel centro di Marsala. Come scrive la Produzione nella richiesta inoltrata al sindaco Massimo Grillo, “durante alcuni sopralluoghi per la provincia di Trapani, i nostri registi hanno trovato incantevole e adatta alle nostre esigenze narrative Piazza dell’Addolorata e Porta Garibaldi”.

La scuola Cavour in Polonia per un progetto Erasmus

II 2° Circolo didattico “Cavour” di Marsala, diretto da Alberto Ruggirello, è attualmente impegnato nel progetto Erasmus PLUS, con partner Portogallo, Spagna, Turchia, Polonia e Grecia. Una delegazione dell'Istituto, composta da due docenti e quattro allievi di quinta classe primaria, fino al prossimo 23 Ottobre sarà ospitata a Psary (Polonia). Nei giorni scorsi, la docente Antonietta Di Girolamo ha incontrato il sindaco Massimo Grillo e l'assessore Antonella Coppola a Palazzo Municipale, illustrando loro gli obiettivi del partenariato internazionale. Nel compiacersi per la piena ripresa delle attività didattiche anche in ambito europeo, gli amministratori hanno omaggiato l'Istituto di un gagliardetto istituzionale e di un video promozionale della Città di Marsala, al fine di consegnarlo al sindaco della cittadina polacca in cui si svolgeranno gli incontri tra le delegazioni estere.