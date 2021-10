26/10/2021 11:28:00

Partita, questa mattina, da piazza Vittorio Veneto, a Trapani, la staffetta del Milite Ignoto che percorrerà, per 24 ore, le strade del centro storico per un tragitto di 240 chilometri. La manifestazione, per ricordare il 100' anniversario della traslazione della salma del soldato ignoto simbolo dei Caduti di tutte le guerre, si svolge in contemporanea in 25 città italiane.

A Trapani ad aprire l'evento è stata la Fanfara dei bersaglieri che dopo aver eseguito l'inno di Mameli si è cimentata in brani della tradizione bersaglieresca. Presenti anche gli atleti del gruppo sportivo Cinque Torri. Dopo gli interventi del sindaco Giacomo Tranchida e del del colonnello Alberto Nola comandante del Sesto reggimento bersaglieri di Trapani, via alla staffetta.