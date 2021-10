Uragano nel Mediterraneo: allerta massima in Sicilia. La situazione

28/10/2021 07:26:00

E' allerta massima oggi in Sicilia per un'altra giornata di maltempo con "eventi estremi", come dicono le previsioni. Preoccupa la formazione, per la prima volta, di un "Medi-cane", cioè di un uragano nel Mediterraneo, evento dovuto al riscaldamento globale e all'inquinamento, che ha portato il Mediterraneo ad essere più caldo del normale, con la formazione, pertanto di uragani che solitamente si vedono nei luoghi tropicali.

Proprio in queste ore il tratto di mare tra il Canale di Sicilia, il mar Ionio e fino al Mar libico risulta particolarmente più caldo della norma con valori 8°C superiori alla media di questo periodo.

l ciclone che diverrà poi "Medicane" attualmente è già visibile dalle immagini satellitari e dopo una breve pausa nelle prime ore di Giovedì, andrà subito riprendendo energia di ora in ora sul Mar Ionio e sul Canale di Sicilia, tanto da raggiungere la massima potenza tra Giovedì 28 e Venerdì 29.

L'aeronautica militare ha fatto sapere che sullo Stretto di Sicilia è in atto una burrasca da Est forza sette. Sono in atto anche isolati temporali con colpi di vento su stretto di Sicilia e Tirreno Meridionale Ovest. Le regioni costiere interessate sono Sicilia occidentale e Sardegna orientale. Dopo l'uragano che si è abbattuto su Catania martedì l'allerta è massima per una nuova perturbazione.

Il dipartimento regionale di Protezione civile ha emesso per oggi un'allerta meteo arancione per la Sicilia Orientale e giallo per quella Occidentale. Sono previste piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, con fenomeni più intensi dal pomeriggio sulla Sicilia sud-orientale. I venti saranno forti nord-orientali sui settori ionici, con rinforzi di burrasca o burrasca forte nel pomeriggio; localmente forti nord-orientali sul resto dell'Isola. I mari: agitati lo Ionio e lo Stretto di Sicilia orientale; molto mosso il resto dello Stretto di Sicilia.