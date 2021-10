L'arte della politica, da Draghi al Pd di Marsala

28/10/2021 00:10:00

L'arte della politica. Tra le molte definizioni di politica e aforismi, ce ne sono alcuni di Bismarck: “La politica non è una scienza, come molti signori professori s'immaginano, ma un'arte”.

Parole che forse si sono dimenticate, perché in tale ambito la cultura e la preparazione hanno lasciato il posto ad altro, e il problema non si creda soltanto italiano.

Sempre il prussiano: “In politica, la saggezza è non rispondere alle domande; l'arte, non lasciarsele fare”. Anche: "poiché i politici non prendono sul serio quello che dicono restano sorpresi quando qualcuno ci crede". Ovviamente il pensiero dell'ex cancelliere del Reich è molto articolato e va contestualizzato. Nell'epoca della globalizzazione per la classe dirigente politica è impossibile non fare preparare le istanze, e ad alti livelli l'attivista svedese sull'argomento clima lo conferma. Ma è la stessa Greta ad affermare che sono ancora bravi a non replicare e possedere il talento del:"bla,bla bla". E realmente sono apparsi sbigottiti dal consenso e seguito della Thunberg. Draghi non è un politico di professione nell'accezione del sociologo M.Weber, ma ne possiede 'l'autorità carismatica", una caratteristica per leggittimare il potere, infatti ha incontrato la ragazza della generazione Z, con lei c'erano l'ugandese Vanessa Nakate e l'italiana Martina Comporelli anch'esse militanti, promettendo che al prossimo G20 si agirà.

Nel panorama politico lilibetano gli amministratori predicano la teoria della condivisione, ma non ascoltano gli interrogativi della città. Il consiglio comunale organo d'indirizzo politico e controllo esprime solo un'artista: il presidente Sturiano. Partito da sinistra-Ds- approdato nel centrodestra-FI-,passando dal centro-MPA-, un'inclinazione evolutiva notevole. Gli altri tranne la Genna da subito, Di Pietra, Marino e con la variabile Coppola, tutti in fila e agli ordini. Cavasino sui diritti civili voce fuori dal coro squillante. L'opposizione istituzionale si arrabatta. Fuori da palazzo VII Aprile esclusa Marsala Coraggiosa è desolante. Il M5S non pervenuto e all'interno faide personali con gli ex, i cittadini il loro demagogico mantra possono attendere. La Lega accenni molto sporadici di respiro. Nel PD l'immancabile psicodramma. In sei anni Di Girolamo, Milazzo, Venuti-commissario straordinario- e la Mezzapelle, avanti un altro/a segretario. Dovrà avere una maestria sublime per ricostruire il partito, ritornare sul territorio sentire e chiedere soluzioni per la città. La politica è l'arte delle idee etiche e morali, per dare risposte.



Vittorio Alfieri