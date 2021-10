Droga, furti, rapine, estorsioni. Quanto è sicura la provincia di Trapani? Il report

29/10/2021 06:00:00

Reati, furti, rapine, estorsioni. Quanto è sicura la provincia di Trapani?

Lo scopriamo nella classifica del Sole 24 Ore che fotografa le denunce registrate relative al totale dei reati commessi sul territorio nel 2020.

I dati fotografano i delitti “emersi” in seguito alle segnalazioni delle Forze di Polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato , Polizia Penitenziaria, DIA, Polizia Municipale, Polizia Provinciale, Guardia Costiera). Per elaborare le classifiche provinciali il numero delle segnalazioni rilevate è stato rapportato alla popolazione residente della provincia (popolazione Istat 2020).

E così la provincia di Trapani, prendendo in considerazione tutte le tipologie di reato, è 25esima in Italia in una classifica che mette al primo posto la città con l’indice più alto di criminalità. Il primato tocca a Milano, seguita da Bologna e Rimini, che hanno il rapporto più alto tra reati denunciati su 100 mila abitanti.

La provincia di Trapani è 25esima, dicevamo, in Italia su 106 province. Nel 2020 ha totalizzato 13.585 denunce. La classifica è determinata però dal rapporto denunce su 100 mila abitanti: il dato trapanese è di 3.171,3 denunce su 100 mila abitanti.



In provincia di Trapani ci sono alcuni reati più comuni, e che la piazzano nelle posizioni più alte in questa classifica non proprio lusinghiera.

Trapani ad esempio è la seconda a livello nazionale per estorsioni. Con 24,7 estorsioni su 100 mila abitanti, si piazza dopo Foggia e prima di Catanzaro. Nel 2020 il reato di estorsione è stato denunciato 106 volte nel Trapanese. Un reato che si collega a quello di associazione a delinquere di stampo mafioso, per cui Trapani è 20esima, con una denuncia in totale, 0,2 per 100 mila abitanti.

La provincia di Trapani è 18esima in Italia per i reati di Usura, 0,7 su 100 mila abitanti, nel 2020 3 denunce.

Tanti i furti in abitazione, 258,2 per 100 mila abitanti. Per questa tipologia di reato la provincia di Trapani è 14esima in Italia.

Nel 2020 sono stati denunciati 1054,5 furti su 100 mila abitanti, con la provincia di Trapani 34esima in Italia. Mentre è 32esima per i furti con strappo, 12,1 denunce ogni 100 mila abitanti.

Con tre omicidi volontari, 0,7 su 100 mila abitanti, denunciati il Trapanese è la 23esima provincia italiana. Mentre è 50esima per i tentati omicidi, 1,4 ogni 100 mila abitanti.

Altro reato frequente è quello delle truffe e frodi informatiche. Il Trapanese è al 26esimo posto in Italia, con 445,9 su 100 mila abitanti.

Sono stati 173 i furti di auto denunciati nel 2020 in provincia di Trapani, che si piazza al 42esimo posto: sono 40,4 su 100 mila abitanti.

In base ai dati elaborati dal Sole 24 Ore i furti negli esercizi commerciali sono stati 65,8 ogni 100 mila abitanti, e così la provincia di Trapani è 54esima. E' 36esima per le rapine, 24,3. Al 27esimo posto per gli incendi, 13,5 denunce su 100 mila abitanti. Al 38esimo posto per reati legati agli stupefacenti, 60 denunce su 100 mila abitanti. Alle ultime posizioni, sempre relativo al 2020, invece per gli infanticidi e le violenze sessuali.