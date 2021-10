Sicilia, Buccheri e Calascibetta tra i Borghi più Belli d'Italia

31/10/2021 11:00:00

Buccheri in provincia di Siracusa e Calascibetta nell’Ennese entrano a far parte dei Borghi piu’ Belli d’Italia. La notizia e’ di queste ore e i due Comuni vanno ad aggiungersi agli altri 21 gia’ associati in Sicilia. “Quella dell’ingresso di Buccheri nel prestigioso Club dei Borghi piu’ Belli d’Italia – afferma il sindaco Alessandro Caiazzo – e’ una notizia che ci riempie di gioia e che ci ripaga di otto anni di duro lavoro, di sacrifici, di decisioni importanti ed a volte impopolari, ma sempre orientate al raggiungimento di un unico obbiettivo, portare Buccheri sempre piu’ in alto”. Per Piero Capizzi sindaco di Calascibetta: “Ci siamo riusciti, ci proviamo gia’ dal 2017.

E’ una bellissima notizia, e’ un risultato importante per il nostro Comune che vanta un centro storico medievale importante, soprattutto tutt’intorno alla Regia Cappella Palatina (chiesa Madre)”. Per Salvatore Bartolotta, coordinatore regionale dei Borghi piu’ Belli d’Italia in Sicilia: “Si allarga la grande famiglia dei Borghi piu’ Belli d’Italia con l’inserimento di altri due borghi siciliani che, al termine di un rigoroso iter di ammissione costituito da ben 73 parametri, tra i quali la qualita’ architettonica, culturale e paesaggistica, hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento, nato dalla Consulta del Turismo dell’Anci”.