In Sicilia incentivi per auto elettriche e ibride, ma solo per 50 "fortunati"

01/11/2021 18:00:00

Saranno solo i primi 50 veloci "fortunati" che in Sicilia potranno usufruire degli incentivi auto. La Regione Siciliana è l'unica Regione del Sud ad aver attivato degli incentivi per acquistare auto elettriche o ibride. L'esecutivo ha messo disposizione 4mila euro per ogni veicolo acquistato. La Sardegna, invece, ha riservato i contributi solo a imprese e professionisti.

In Sicilia però il budget regionale a disposizione è di appena 200mila euro e con questi fondi si potranno acquistare al massimo 50 veicoli. Tanti se si considera la dotazione elettrica attuale dell’isola, pochi visto che sono milioni gli automobilisti siciliani. Sono cumulabili con i fondi statali, ma questi sono finiti in un lampo.

L'assessore alla Mobilità Marco Falcone, ha firmato il decreto che permette di accedere ai contributi. Un incentivo da 4mila euro per l’acquisto di un’auto elettrica o ibrida (euro 6), categoria M1 quindi non da lavoro o per trasporto persone, se si rottama un auto inquinante ovvero di categoria Euro 0/Euro 3 diesel o benzina.

E necessario compilare il fac-simile di domanda qui al link, allegare il documento d’identità, quello dell’autoveicolo rottamato e il certificato di rottamazione, il contratto di acquisto e la fattura del nuovo veicolo. Attenzione: deve essere successiva al 20 ottobre.

La domanda compilata e con tutti i documenti allegati va trasmessa esclusivamente a mezzo con la posta certificata al seguente indirizzo: dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it.