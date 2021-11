Sicilia, entro i prossimi 5 anni previste 600 assunzioni nel Corpo Forestale

02/11/2021 15:00:00

Sono previste 600 assunzioni nel Corpo delle Guardie Forestali in Sicilia entro i prossimi 5 anni. L’Ars ha infatti approvato un disegno di legge che destina 3 milioni di euro per l’espletamento delle procedure concorsuali. Il primo concorso sarà bandito a breve per la copertura di 46 posti di lavoro.

Le altre assunzioni saranno definite con gli altri bandi di concorso ancora da definire. Si tratta di un provvedimento volto ad arricchire l’organico del Corpo Forestale consentendo allo stesso tempo di abbassare l’età media che, attualmente, si aggira attorno ai 60 anni.

L’organico del corpo di polizia speciale della Regione era già stato rinforzato con l’immissione in ruolo di circa 100 nuovi agenti provenienti dai ranghi dei dipendenti regionali attraverso un atto di interpello per la mobilità volontaria. La pubblicazione dei bandi è attesa per le prossime settimane.