Maltempo in Sicilia, temporali e allagamenti nel Trapanese. La situazione in diretta

10/11/2021 06:25:00

19,25 - E' allerta meteo in tutta la Sicilia Occidentale.

“Si prevede il persistere di precipitazioni o forte temporale sulla Sicilia, con fenomeni che saranno accompagnati da rovesci di forte intensità e forti raffiche di vento”. Questo, in sintesi, l’Avviso diramato poche ore fa dalla Protezione Civile Regionale, con il versante occidentale siciliano che vede alzare il livello di allerta ad “arancione”.

A Marsala preallertato il Centro Operativo Comunale di Marsala da parte del comandante della Polizia Municipale, Vincenzo Menfi, per un'attivazione funzionale a scopo preventivo che – salvo proroga – si protrarrà fino a Domenica prossima, 14 Novembre.

Attualmente è in corso un nubifragio su Marsala. Si segnalano allagamenti in Via Salemi, Via Trapani, Via Mazara. Difficoltà nel lungomare. Interruzioni di corrente sono segnalate in contrada Matarocco e Paolini. Allagamenti in diverse zone del centro.

Pioverà tutta la notte. Domani mattina ci dovrebbero essere delle schiarite.

19,05 - Non solo a Castelvetrano, domani per il maltempo chiudono le scuole anche a Salemi.

Lo ha deciso il sindaco della cittadina in provincia di Trapani, Domenico Venuti, alla luce dell'allerta arancione diramato dalla Protezione civile per le prossime 24 ore, con il rischio di un peggioramento delle condizioni meteo. Venuti ha firmato una ordinanza che prevede la chiusura degli istituti di ogni ordine e grado.

18,50 - «Esonda il fiume san Bartolomeo e al momento si sono registrati solo alcuni allagamenti di terreni in prossimità del fiume, dal lato di Castellammare. L’allerta rimane massima ed invitiamo i cittadini che vivono nelle zone circostanti il fiume o transitano, a prestare la massima attenzione. Le consistenti piogge delle ultime ore hanno provocato la piena del fiume. Monitoriamo lo stato dei luoghi».

Il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore alla Protezione Civile Leonardo D'Angelo invitano la cittadinanza a fare attenzione perché è in corso l'esondazione del fiume san Bartolomeo al confine tra i Comuni di Castellammare ed Alcamo. Oltre i limiti di piena anche il torrente Guidaloca, sempre nel territorio di Castellammare del golfo.

«Prosegue lo stato di allerta per la pioggia continua in corso in queste ore ed il livello d'acqua del fiume San Bartolomeo si è innalzato notevolmente ed è passato repentinamente alla piena- spiegano il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore alla Protezione Civile Leonardo D’Angelo-. Al momento si registrano solo alcuni danni ai terreni adiacenti il San Bartolomeo ma occorre la massima allerta e prudenza anche nella zona del torrente Guidaloca».

«Come sottolinea la protezione civile occorre prestare particolare attenzione ai deflussi nelle aree urbane, soprattutto proprio in prossimità dei corsi d'acqua perché prosegue anche domani, 11 novembre, l'allerta arancione indicata per quasi tutta la Sicilia. Ci saranno ancora temporali, rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e frequente attività elettrica- concludono il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore alla Protezione Civile Leonardo D'Angelo-. Occorrono massima attenzione e prudenza negli spostamenti».

18,10 - Il sindaco di Castelvetrano chiude le scuole di ogni ordine e grado, borgate comprese.



Una chiusura in via precauzionale, in seguito all’allerta meteo per la giornata di domani, dove la Protezione Civile Regionale ha previsto un livello di rischio meteo-idrogeologico e idraulico di tipo arancione (pre allarme). Si attendono venti di burrasca e temporali. L’invito è di prestare la massima attenzione.

09,30 - Ancora maltempo in Sicilia, dove violente trombe d’aria si sono abbattute sulle campagne di Canicattì e dove la conta dei danni pare ormai eterna, da quanto dura: dal canto suo il sindaco della città nell’area di Agrigento ha ringraziato i soccorritori ed invitato di cittadini a non uscire ancora di casa.

Forti temporali e a chiosa una violenta serie di trombe d’aria che si sono abbattute sul territorio comunale di Canicattì, con alberi piegati dal vento fortissimo ed alcuni grossi fusti spezzati e caduti addosso ai muretti a secco nelle zone di campagna del territorio comunale. L’intera provincia di Agrigento era stata flagellata da violente piogge per l’intera giornata di ieri, 9 novembre, poi era arrivato il vento teso, fino a 50/52 nodi.

La furia delle raffiche ha interessato in particolare la contrada “Grottarossa” e diverse zone al confine tra i territori delle province di Agrigento e Caltanissetta. E il sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo sulla sua pagina Facebook ha ringraziato e invitato contestualmente alla prudenza i cittadini.

Ha scritto Corbo: “Da stamattina stiamo intervenendo in più parti per tamponare i danni del maltempo e ripristinare ove possibile la viabilità.

07,00 - Temporali e vento forte fanno scattare l'allerta meteo in tutta la Sicilia per oggi. La protezione civile regionale ha diramato l'avviso di allerta arancione per il maltempo previsto nella giornata di oggi in tutta la regione.

Si prevedono infatti precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori meridionali e ionici, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto dell'isola, con quantitativi cumulati moderati. I venti sono forti sud-orientali sui settori ionici e zone costiere tirreniche. Potrebbero inoltre verificarsi esondazioni lungo i corsi d'acqua.

In questo senso la protezione civile ha diffuso l'invito alle amministrazioni comunali a predisporre le misure di allerta per le condizioni meteo avverse.



Queste, invece, nel dettaglio le previsioni per la provincia di Trapani, dove, anche qui, l'allerta meteo è di colore arancione.

Mercoledì, 10 novembre: Cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi, in assorbimento dalla sera, sono previsti 22mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3061m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudovest. Mare mosso. Allerte meteo previste: pioggia.

Giovedì, 11 novembre: Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2765m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Mare mosso. Allerte meteo previste: vento.

Ieri diverse zone della Sicilia sono state colpite da temporali e nubifragi. Ecco le immagini da Santo Stefano di Quisquina.