I danni del maltempo: ancora lavori alle pompe di Bresciana 

12/11/2021 14:12:00

Proseguono i lavori di ripristino delle pompe di rilancio di Bresciana, gravemente danneggiate dai nubifragi che si sono abbattuti negli ultimi giorni sull'intera Sicilia occidentale, causando danni ingenti in numerosi comuni.

L'impianto, allocato nel territorio di Campobello di Mazara, si trova proprio in una delle aree maggiormente interessate dalle precipitazioni: con ben 250mm di pioggia caduti nella zona nelle ultime 48 ore, si tratta di un accumulo eccezionale che è addirittura 3 volte superiore la media dell'intero mese di novembre, solitamente di circa 80mm, e nettamente superiore a quanto avvenuto a Trapani, dove sono caduti circa 83mm di pioggia.

Allagamenti e smottamenti hanno pertanto interessato anche i locali delle pompe di Bresciana, con non pochi problemi per l'erogazione idrica che pertanto oggi (nella zona vecchia) e domani (nella zona nuova) non potrà essere garantita nonostante sia stato profuso ogni sforzo per limitare al massimo i disagi. La piena funzionalità sarà ripristinata a partire da domenica 14 novembre.