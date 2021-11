Sindacati. Grimaudo confermata segretaria Fit Cisl Trapani. Motta responsabile vertenze Cgil

18/11/2021 20:35:00

Rosanna Grimaudo è stata confermata segretaria del presidio territoriale Fit Cisl Trapani. Ad eleggerla all’unanimità sono stati i delegati del sindacato dei Trasporti della Cisl nel corso dell’assemblea congressuale che si è tenuta stamani a Trapani, alla presenza dei segretari generali Fit Cisl Sicilia Dionisio Giordano e Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana.

Cinquantasei anni, trapanese, impiegata presso una impresa portuale, Grimaudo nella sua relazione ha fatto il punto della situazione sulle infrastrutture, trasporti e servizi ambientali del territorio trapanese. “E’ impensabile parlare di futuro e di rilancio dell’economia se non si pensa al rilancio delle infrastrutture. E quindi al rilancio della rete ferroviaria, del porto, degli aeroporti, della rete autostradale. Nello specifico la provincia di Trapani ha sofferto dal 2011 l’interruzione della tratta ferroviaria Trapani-Palermo Via Milo. Tratta per la quale erano già state finanziate le risorse, 144 milioni per l’esattezza, per il ripristino della linea, la velocizzazione e per la bretella di collegamento tra gli aeroporti Vincenzo Florio di Trapani e Falcone-Borsellino di Palermo. Con il PNRR inoltre oggi è previsto sia il progetto per l’elettrificazione della tratta a semplice binario tra Trapani e Cinisi che si estende per circa 87 Km i cui lavori erano stati già stimati in 65 milioni di euro, sia la riqualificazione di alcune stazioni che il piano indica, correttamente, di importanza strategica, descritte come stazioni del circuito Easy&Smart tra le quali Marsala.

E’ necessario che si agisca subito procedendo con questi progetti strategici per il futuro di questo territorio”. “Cosi come bisogna far presto sugli avvisi di gara per i lavori di ripristino e velocizzazione della linea Trapani-Palermo Via Milo”. Sul fronte portuale “dobbiamo certamente fare un plauso al Presidente dell’Autorità portuale di Sistema del mare di Sicilia occidentale, che dal suo insediamento ha lavorato per rilanciare il Porto di Trapani. Il 13 luglio 2019 è stato inaugurato il nuovo terminal passeggeri e a breve dovrebbero essere consegnati i lavori della stazione marittima che è stata completamente ristrutturata e adeguata al traffico passeggeri. Ci aspettiamo che a breve inizino i lavori di dragaggio dei fondali almeno fino a 12 metri perché il porto di Trapani non si è mai adeguato alle nuove flotte. Questa azione è assolutamente indispensabile per consentire alle navi di un certo cabotaggio di poter approdare nel nostro porto.

Il progetto è già stato finanziato e siamo fiduciosi che a breve verrà realizzato. Certo è che l’adeguamento del porto deve passare anche attraverso un progetto per la mobilità integrata dei passeggeri con le altre infrastrutture. Pensiamo ai collegamenti totalmente inadeguati tra il porto e gli aeroporti. Trapani come la maggior parte delle provincie siciliane sta pagando il prezzo di una politica regionale totalmente disattenta alle necessità del territorio”. Per quanto riguarda il comparto igiene ambientale, per Grimaudo “Nei giorni scorsi abbiamo iniziato le trattative per il passaggio dei lavoratori di Energetikambiente alla Green Link, società che insieme a Formula Ambiente si è aggiudicata i complessi aziendali del gruppo Biancamano. Trattativa che dovrebbe concludersi entro il 30 novembre 2021. E' doveroso segnalare come in questa Azienda si sia fatto dumping contrattuale con la becera applicazione di un contratto, il Multiservizi, che dicerto non è consono alla tipologia di attività svolta dai lavoratori. Anche per il comparto igiene ambientale il PNRR prevede l’utilizzo di fondi per circa 1,5 miliardi di euro al fine di realizzare nuovi impianti di gestione dei rifiuti o anche per l’ammodernamento degli esistenti. Anche questa occasione non deve andare sprecata”. Per il segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana, “tutte le eccellenze di questa terra ancora non sono state sfruttate, bisogna iniziare proprio dall’asse infrastrutture e trasporti come una filiera sulla quale destinare risorse e progetti.

Bisogna fare presto però, le amministrazioni locali devono farsi trovare pronte per approvare progetti legati al PNRR che siano subito cantierabili, perché da questo dipende il corretto uso di questo strumento, altrimenti sarà l’ennesima occasione persa e Trapani, con alti tassi di disoccupazione e povertà, non può di certo permetterselo”. Per Dionisio Giordano segretario generale Fit Cisl Sicilia, “è chiaro che lo sviluppo infrastrutturale, porto, aeroporto, la ferrovia, il Tpl, e i servizi di raccolta rifiuti sono settori centrali per tutta la Sicilia e ancor di più per il territorio trapanese. Siamo dell’idea che oggi più che mai serve un impegno di ingegneria sociale, sindacale, aziendale, politico-istituzionale affinché le risorse del PNRR vengano trasformate in progetti, sul tavolo ci sono i decreti che hanno individuato tempi certi, bisogna allora lavorare condividendo idee proposte e professionalità affinché dalla carta si passi agli interventi concreti e reali che migliorino il nostro sistema infrastrutturale e dei trasporti”.

Nominato il nuovo responsabile dell'Ufficio vertenze della Cgil, è Mario Motta

E' Mario Motta, il sindacalista che la segreteria provinciale della Cgil ha chiamato a ricoprire il ruolo di responsabile dell'importante Ufficio che tutela, con un pool di cinque avvocati, i diritti contrattuali delle lavoratrici e dei lavoratori.

Mario Motta, 36 anni di Scordia, in provincia di Catania, presta attività alla Fillea Cgil da due anni e subentra ad Andrea Vanella, adesso coordinatore regionale Sicilia occidentale Ufficio vertenze legali.

"Il mondo del lavoro - dice Mario Motta - attraversa una fase molto delicata legata a una crisi pregressa e a quella causata dalla pandemia da Covid 19. Oggi più che mai, l'ufficio vertenze legali della Cgil è in prima linea nella tutela di tutti i lavoratori che hanno bisogno di assistenza per la mancata o errata applicazione del contratto nazionale di lavoro. Proprio il lavoro nero - prosegue - è una realtà dilagante che va fatta emergere attraverso un'azione che miri a garantire il diritto a un contratto".

In particolare, l'Ufficio vertenze legali della Cgil si occupa, tra le attività, di informare i lavoratori dipendenti, a tempo determinato, in collaborazione, autonomi in regime di monocommittenza, in appalto e in somministrazione, dei loro diritti e delle violazioni dei contratti. Inoltre, svolge, in favore dei lavoratori, attività di recupero crediti, di predisposizione delle pratiche necessarie alla tutela dei diritti dei lavoratori in caso di licenziamento, di errato inquadramento, di discriminazione, di danno da infortunio da malattia professionale, di verifica della correttezza delle buste paga e dei Tfr e assiste i lavoratori nella procedura per la comunicazione delle dimissioni telematiche.

Per ottenere assistenza lo sportello dell'Ufficio vertenze legali della Cgil di Trapani, in via Garibaldi 77, è aperto il lunedì, il martedì e il venerdì dalle 16,30 alle 19.

Per informazioni telefonare allo 0923/28377 o inviare una mail a ufficiovertenze.tp@gmail.com

Gli sportelli dell'Ufficio vertenze legali sono presenti anche in tutte le Camere del Lavoro del territorio.