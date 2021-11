Allerta meteo in Sicilia. Fine settimana di pioggia in provincia di Trapani

27/11/2021 06:00:00

Allerta meteo gialla oggi in provincia di Trapani e in tutta la Sicilia sud occidentale.

Lo ha comunicato la protezione civile regionale per le previsioni che danno piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali e meridionali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati deboli. Queste le previsioni.



Sabato, 27 novembre: Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata, sono previsti 6mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 1896m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Ovest, al pomeriggio forti e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare molto mosso.

Domenica, 28 novembre: Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 1814m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordovest. Mare agitato.