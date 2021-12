Covid, bollettino 1 dicembre: contagio in Sicilia risale con altri 729 casi

01/12/2021 19:43:00

Risale rispetto a ieri il numero dei nuovi contagiati dal Covid in Sicilia: nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 729 a fronte di 27.940 tamponi processati. Ieri i nuovi positivi erano 545.

Il tasso di positività oggi è 2,6% e torna ad aumentare rispetto a ieri quando era al 1,7%. L'isola è, anche oggi, al settimo posto per contagi, al primo c'è il Veneto con 2.656 casi, al secondo la Lombardia con 2.503, al terzo il Lazio con 1.638 casi. Gli attuali positivi sono 12.637 con un aumento di 92 casi. I guariti sono 628 mentre le vittime sono 9 e portano il totale dei decessi a 7.214. Sul fronte ospedaliero restano 351 i ricoverati, esattamente come ieri; in terapia intensiva sono 43, anche in questo caso lo stesso numero di ieri.

I POSITIVI SUDDIVISI NELLE SINGOLE PROVINCE:

Palermo: 87.437 (49)

Catania: 83.790 (195)

Messina: 38.368 (196)

Siracusa: 26.257 (104)

Trapani: 21.256 (64)

Ragusa: 20.540 (29)

Caltanissetta: 18.849 (37)

Agrigento: 18.596 (31)

Enna: 9.858 (24).