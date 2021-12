06/12/2021 12:38:00

I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo, nei giorni scorsi, hanno svolto una serie di controlli del territorio incentrati principalmente sul rispetto delle disposizioni per il contenimento della pandemia da Covid-19.



In particolare, i Carabinieri hanno svolto delle ispezioni presso diverse attività commerciali e di ristorazione. In tale ambito, sono state rilevate due violazioni a carico di altrettante persone che si trovavano all’interno di una sala giochi sprovviste di mascherine e di certificazione verde. Sanzionato anche il gestore che ha omesso le opportune verifiche. Tutti i ristoranti, invece, si sono dimostrati in regola.