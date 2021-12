Marsala. Occupano casa, non pagano l’affitto e minacciano il proprietario. La storia

06/12/2021 06:00:00

Non solo gli abusivi che occupano le case popolari, di notte, lasciando fuori gli assegnatari regolari.

Non c’è solo la giungla delle case popolari, dei 100 alloggi occupati abusivamente.

A Marsala c’è anche chi prende una casa in affitto, non paga il canone, per anni sta lì, e se il proprietario di casa dice qualcosa scappano minacce e ritorsioni. Con le vittime di questi soprusi che non vengono tutelate.

Da quattro anni il proprietario di una casa nel centro storico di Marsala non riesce a mandar via la coppia che la occupa senza aver mai pagato l’affitto. Da quattro anni ogni volta che tenta di far valere le proprie ragioni subisce minacce e ritorsioni. Il tutto nonostante le sentenze del tribunale che obbligano la coppia a lasciare la casa, ormai occupata abusivamente, e a pagare l’affitto e le spese arretrate.



La storia. Nel 2013 una coppia di coniugi prende un appartamento in affitto, nel centro storico di Marsala. Qualche anno dopo, nel 2017, il proprietario deve fare dei lavori di ristrutturazione importanti nell’immobile. Allora fa alloggiare gli inquilini in un altro appartamento, destinato solitamente a B&B, sempre in centro a Marsala, tra l’altro con canone ridotto. Il tutto nonostante il contratto fosse terminato e come cortesia per non lasciare senza un alloggio la famiglia. E’ primavera, l’accordo prevede che la famiglia restasse nell’alloggio temporaneo fino a luglio, fino alla fine dell’anno scolastico della figlia dei due coniugi.

Ma l’appartamento non viene liberato, per qualche mese gli occupanti continuano a pagare l’affitto. Poi, dalla primavera 2018, non versano più nulla al proprietario di casa. Non pagano affitto, nè luce, nè acqua o altre utenze.

Dopo tante insistenze da parte del proprietario i rapporti si complicano. Gli inquilini non vogliono pagare l’affitto nè le utenze. Non c’è scelta per il proprietario, gli fa causa. Così il tribunale decide che quell’immobile non solo deve essere liberato ma gli inquilini devono pagare le morosità.

La situazione però non si risolve, anzi, degenera. Nonostante la sentenza gli occupanti non lasciano la casa e continuano a non pagare l’affitto. In più vietano l’accesso al proprietario non solo in quell’appartamento ma anche negli altri della palazzina sempre di sua proprietà per fare manutenzione. Con l’impossibilità, quindi, anche di continuare l’attività ricettiva. Volano parole grosse, minacce di morte. Gli abusivi inveiscono e minacciano ritorsioni anche all’avvocato del proprietario di casa. Fino ad oggi, oltre al mancato introito del canone d’affitto, il proprietario di casa ha dovuto pagare migliaia di euro di utenze, luce e acqua. Utenze che non ha staccato per paura di ulteriori ritorsioni.

Una storia che, dicevamo, ricorda quella della casa popolare occupata abusivamente in via Istria. Anche lì, nonostante, l’ordine di sgombero dal Comune, gli abusivi non si erano mossi, lasciando fuori Valeria, la 18enne che viveva lì fin da bambina, con la sua storia che è finita anche su Rete4.

Una storia, anche questa, che mette a nudo la difficoltà di fronteggiare gli abusivi, i prepotenti, e l’ingiustizia subita dalle vittime.