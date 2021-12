Parlano i gestori della piscina: "Siamo noi ad essere danneggiati dal Comune di Marsala". Ecco perchè 

06/12/2021 16:06:00

In riferimento all'articolo di Tp24 sullo stato della piscina comunale, riceviamo e pubblichiamo:



Il fatto che il Comune si senta rammaricato per lo stato in cui ha trovato l’impianto sportivo, ha per certi versi dell’inverosimile soprattutto per l’esternazione che ne è seguita, imputando come unico

responsabile “il gestore” con una affermazione che lo ha denigrato e diffamato così da renderlo colpevole dello stato in cui versa tutt’ora la piscina comunale.



Per chiarezza dobbiamo evidenziare che l’appalto prevedeva la gestione della struttura con il carico della sola manutenzione ordinaria volta al mantenimento dell’impianto oltre che al normale deperimento. Il comune doveva dare in concessione una piscina perfettamente funzionante sia sul piano dell’impianti tecnologici che sul piano strutturale.



I sottoscritti, entrati nel contratto di concessione, hanno da subito riscontrato numerosi problemi, sia agli impianti tecnologici che alla struttura che non potevano essere imputati alla nostra gestione perché avevamo iniziato da poco l’attività. Le criticità riscontrate sono state subito rese note al comune con avvisi formali. Nelle comunicazioni si sono più volte lamentate le numerose infiltrazioni dal tetto diffuse su buona parte della struttura, che non potevano essere risolte con una manutenzione ordinaria, ma richiedevano interventi radicali volti a risolvere definitivamente il problema. Abbiamo anche richiesto l’intervento comunale per la sostituzione di parti dell’impianti tecnici, e per la risoluzione di problemi strutturali che ci stavano danneggiando economicamente. Nessuno ha mai dato una risposta alle nostre richieste e avvisi.



Forse dettata dalla premonizione che un giorno qualcuno con azione maldestra potesse attribuire responsabilità alla nostra gestione, abbiamo fortunatamente fatto un book fotografico, nel periodo appena antecedente il nostro insediamento, che testimoniava lo stato di degrado della struttura, derivante dagli anni di usura e dell’assenza di manutenzioni. Abbiamo anche conservato tutte le comunicazioni che abbiamo avuto con il comune, dove lo stesso non può dire che non era a conoscenza dei fatti e attribuire la responsabilità alla gestione.



Per concludere, il sentimento di rammarico lo proviamo anche noi gestori che oltre ad essere stati costretti a gestire un impianto fatiscente, che ci ha causato ingenti danni economici, siamo anche accusati del deterioramento dello stesso, distorcendo l’attenzione sulle reali responsabilità.



R.T.I.

AQUASPORT SSD ARL

ASD BLU WATER

ITALICA SSD ARL