Il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria,  Petralia, in visita alle carceri di Trapani

07/12/2021 20:15:00

Il prossimo giorno 17 Dicembre il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Dino Petralia, sarà in visita alle carceri di Trapani.

“E' un onore avere il presidente Dino Petralia unitamente al Capo del personale e al Provveditore regionale della Sicilia al carcere Pietro Cerulli di Trapani”. Questa la dichiarazione della segreteria regionale della UilPa.

“ iamo certi – il commento- che non sarà la solita passerella che molte volte abbiamo assistito, perché stiamo imparando a conoscere il pragmatismo del presidente Petralia, che unito al piglio operativo del dottor Parisi, e all'esperienza della dottoressa Calandrino, ragion per cui siamo certi che avere questa possibilità del confronto direttamente dalla trincea penitenziaria trapanese è una occasione da sfruttare”.

“Siamo pronti – proseguono i sindacalisti - a dire la nostra al vertice dell'amministrazione penitenziaria, forti di una esperienza lavorativa e sindacale tutta in prima linea, quindi, in primis chiederemo di avere un direttore in pianta stabile, fermo restando la grande capacità dell'attuale direttore Fabio Prestopino, che però deve dividersi con l'incarico effettivo di Palermo-Ucciardone”. “Noi – concludono i leader della Uil di categoria- pretenderemo maggiori risorse non solo in termini di organico, tra cui il comandante del Nucleo Operativo Traduzioni e Piantonamenti, ma anche una profonda manutenzione del fabbricato e dei posti di servizio, non ci lasceremo sfuggire questa opportunità, denunciando la non più' rinviabile azione vera di contrasto contro le aggressioni che ogni giorno i nostri colleghi subiscono, come è basilare una opera di ripristino dell'autorevolezza dello Stato dentro le carceri, in questi ultimi tempi demolita, grazie alle insopportabili azioni denigratori di tanti che il carcere lo conoscono dalla fotografie.”