Trapani, da tre anni estorce denaro ad una coppia. Arrestato dalla Squadra Mobile

08/12/2021 12:56:00

La Squadra Mobile di Trapani ha arrestato un trentasettenne che da circa tre anni estorceva denaro ad una coppia. L'uomo con diversi precedenti di polizia costringeva le vittime a consegnargli somme di denaro e a mettersi a disposizione per l’esecuzione di qualsiasi tipo di commissione.

L’arrestato estorceva sistematicamente denaro, costringendo la sua vittima a custodire e curare per lui il proprio motociclo, nonché a compiere ogni tipo di attività, tra cui l’acquisto di generi alimentari, in qualsiasi momento del giorno o della notte.

L’estorto, ridotto in uno stato di piena soggezione, a sua volta, era costretto a vessare sistematicamente la compagna, chiedendole continuamente somme di denaro, per poterle consegnare direttamente al pregiudicato o al fine di comprare per lui derrate alimentari o bevande.

Le indagini, avviate dopo la denuncia della donna, hanno permesso di riscostruire reiterati episodi estorsivi e di delineare lo stato di completo assoggettamento della vittima al suo estorsore. L’epilogo della vicenda, venerdì scorso, quando il trentasettenne pregiudicato è stato arrestato dagli operatori della Polizia di Stato e condotto presso il carcere di Trapani.