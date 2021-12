Vandali al Monumento ai Mille di Marsala che rimane inagibile

08/12/2021 13:39:00

Vandalizzato il Monumento ai Mille di Marsala. Da almeno una decina di giorni i locali del monumento sono stati messi a soqquadro da ignoti, con diversi suppellettili ribaltate e decine di documenti sparpagliati a terra.

Il monumento, o meglio, il suo surrogato, che dopo tantissimi anni è stato inaugurato per ricordare lo sbarco di Garibaldi e delle mille giubbe rosse a Marsala, ospita oltre alla Pro Loco Marsala anche l'associazione Medica Chirurgica Lilybetana. Sono proprio dell'associazione presieduta dall'ex sindaco Alberto Di Girolamo, i documenti dispersi a terra (foto Vomere) e forse alcuni sono stati trafugati.

Purtroppo, dopo l'apertura e l'utilizzo per alcuni anni, come centro per convegni e conferenze stampa, il Monumento ai Mille è ora chiuso da mesi per inagibilità, come confermato dall’assessore ai Lavori Pubblici Arturo Galfano il mese scorso: "ci sono delle autorizzazioni che mancano da parte del demanio marittimo e stiamo cercando di superare questa criticità che al momento ci costringe a tenerlo chiuso. Ci sono anche dei piccoli interventi di manutenzione da fare”.

Si spera, almeno, che le telecamere di sorveglianza siano funzionanti e che abbiano potuto registrare l'atto vandalico. L'inagibilità dei locali e dunque l'attuale impossibilità di poter usufruire del monumento, non giustificherebbe la loro disattivazione per garantire un minimo di controllo e sicurezza per un bene pubblico.