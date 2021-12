Mazara, si affida la gestione del poligono di tiro

08/12/2021 10:25:00



Il Libero Consorzio Comunale di Trapani, quale ente proprietario del Poligono di tiro olimpionico ubicato in contrada Castelluzzo a Mazara del Vallo ha emanato il bando di procedura aperta per l’affidamento in Concessione in uso e gestione dell’impianto sportivo per un periodo di 15 anni.

Il canone annuale di concessione è parti a 29mila 700euro. Il criterio di aggiudicazione individuato è quello della proposta economicamente più vantaggio con assegnazione su di un massimo di 100 punti: 70 punti per l'offerta tecnica e 30 punti per l'offerta economica.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le ore 09:00 del 29 dicembre 2021 nella piattaforma telematica a seguito di registrazione collegandosi all’indirizzo: https://gare.provincia.trapani.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

Bando, disciplinare di gare e domanda di parteciopazione sono inoltre pubblicati nell'albo pretorio online. Per scaricarli CLICCA QUI



Presentato il libro sulla storia delle due bambine scambiate in culla

Dopo il successo della docu-fiction Rai "Sorelle per sempre" di cui è co-sceneggiatore, Mauro Caporiccio ha presentato al Mahara Hotel il suo libro, anch'esso titolato “Sorelle per Sempre”, ed ispirato alla storia vera dello scambio in culla di Caterina e Melissa.

Un libro che ripercorre le tensioni emotive, il coraggio delle famiglie Alagna e Foderà e la conclusione a lieto fine di una vicenda drammatica ma che vede oggi le due ragazze e le due famiglie unite come fossero una sola,



La presentazione, organizzata dal Rotary Club Mazara con il patrocinio del Comune, è stata introdotta dai saluti istituzionali del Rotary Vincenzo Modica e del sindaco della Città Salvatore Quinci che nei loro interventi hanno ribadito la stima e l’apprezzamento per le famiglie Alagna e Foderà coinvolte nella vicenda ed espresso un ringraziamento a Mauro Caporiccio ed all’attore Claudio Castrogiovanni, intervenuto in rappresentanza del cast insieme alle due piccole interpreti dei personaggi di Caterina e Melissa, Viola Prinzivalli e Viola Seggio.

“Il libro – ha sottolineato Caporiccio – mette in evidenza il passaggio dall’io al noi, i veri valori della famiglia certamente inculcati ai loro figli ed ai loro nipoti dai nonni di Caterina e Melissa, i dubbi, le tensioni ed alla fine l’accettazione con grande coraggio di una verità non facile da accettare”.

Al fianco di Caporiccio e di Castrogiovanni nella presentazione del libro moderata da Vincenzo Montalbano Caracci, Marinella e Gisella, le due madri rispettivamente di Caterina e Melissa. Sono loro le principali protagoniste ed i volti più conosciuti di una vicenda, che ha visto però altrettanto protagonisti se pur silenziosi i due mariti e papà di Caterina e Melissa. Presente alla presentazione Franco Foderà il papà di Melissa mentre il papà di Caterina non ha potuto presenziare in quanto impegnato nella sua attività lavorativa, in navigazione.

Dalla docu-fiction e dal libro emergono inoltre immagini di rara bellezza di una città contraddittoria ma che sa unirsi nei momenti difficili qual è Mazara del Vallo.