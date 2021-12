Natale 2021: da Trapani a Marsala, da Erice a Mazara. Ecco cosa si organizza

09/12/2021 06:00:00

La Festa dell'Immacolata ha dato il “la” al mese natalizio.

In giro per la provincia, è iniziato il fermento di iniziative, addobbi, eventi che caratterizzano il periodo delle Festività, dopo che l'anno scorso a causa del Covid, molti calendari erano stati annullati e ci si preparava ad un Natale tristissimo. Adesso, grazie ai vaccini e al green pass, nonostante i contagi continuino ad essere alti - soprattutto tra i non vaccinati - si può stare insieme in sicurezza, e si può anche tornare a fare le belle polemiche di una volta, sui costi, le luminarie, e altro ancora. Il primato di inaugurazione più imbarazzante va al Comune di Marsala, che ha fatto una diretta su facebook dell'accensione dell'albero in Piazza della Repubblica, che è diventata un cult nei social.

Ecco cosa c'è in programma nei principali centri della provincia per questi primi giorni dell'Avvento.

Trapani. Il Comune di Trapani ha stilato il calendario degli eventi natalizi. Tante le manifestazioni organizzare per ravvivare la città a partire dall'animazione per i bambini con la casetta di Babbo Natale allocata davanti la Villa Margherita (con qualche polemica, visto che si paga, e caro, anche la foto con Babbo Natale) e con il trenino messo a disposizione dall'Atm che da viale Regina Margherita si dirigerà verso la zona del porto per poi deviare verso via Libertà e fare rientro al capolinea. Decine gli spettacoli che si svolgeranno fino a gennaio 2022, tra cui quello del fuoco che già negli anni scorsi ha riscosso grande successo, concerti itineranti, intrattenimento per bambini a piazza Saturno, piazza Municipio ed alla Casina delle Palme con un villaggio natalizio per bambini e laboratori per i più piccoli. Grandi eventi saranno anche l'appuntamento con il coro Gospel ed il concerto di Capodanno, oltre agli zampognari che si recheranno in tutte le scuole elementari e medie per regalare un po' di gioia ai giovani studenti.

Le luminarie sono accese già da qualche giorno sia al centro storico che in alcuni quartieri popolari e da lunedì raggiungeranno anche tantissime altre strade della zona nuova oltre alle frazioni insieme ai 15 alberi di Natale che saranno disposti in tutto il territorio comunale, con quello di Piazza Vittorio Emanuele che svetta altissimo e sta raccogliendo grandi consensi.

Qui il programma completo degli eventi.





Erice. Erice si prepara a un Natale speciale e da mercoledì 8 dicembre fino al 6 gennaio si addobba a festa trasformandosi in EricèNatale – Il borgo dei presepi.

Una manifestazione che metterà al centro del Natale il presepe e il suo messaggio di rinascita in questo periodo di emergenza sanitaria.

Una tradizione presepiale che prende vita e luce coinvolgendo l’intera comunità ericina che realizza opere d’arte con i materiali più diversi: sughero, rame, ferro, legno, ceramica. Presepi collocati nelle attività commerciali e nelle chiese, la rassegna internazionale di musiche e strumenti popolari “Zampogne dal Mondo”, concerti, mostre nei siti culturali, spettacoli itineranti, casette con i tradizionali mercatini di Natale distribuiti in Piazza della Loggia. E ancora: la casa di Babbo Natale per rendere indimenticabile l’esperienza per i più piccoli.

Camminando per le bancarelle si verrà avvolti dal profumo del vin brulè, tra decorazioni natalizie e statuine del presepe da poter acquistare. Nel cuore del centro storico, un caratteristico mercatino natalizio dove sarà possibile trovare tante idee regalo scegliendo tra articoli artigianali.

Lungo il percorso si troveranno i presepi realizzati dagli studenti dell’Istituto Tecnico Turistico “Sciascia e Bufalino”: si troveranno personaggi dei presepi con la mascherina, tensostrutture e spazi di emergenza medica rappresentati accanto alla capanna con la sacra famiglia, il bue e l’asinello. Un contrasto che fa riflettere: com’è presente la pandemia, è presente anche, la nascita che rilancia, vince una sfida e parte da Erice.

E ancora il Convento San Carlo, oggi sede del Convitto dell’Istituto Superiore “Ignazio e Vincenzo Florio”, diventa luogo simbolo dell'accoglienza e delle tradizioni pasticcere del territorio che testimonia storie come quella della signora Maria Grammatico divenuta famosa per aver saputo narrare e tramandare alle nuove generazioni le antiche ricette dei dolci conventuali. Per il periodo natalizio nella sede del convento saranno realizzati laboratori di dolci ericini dagli studenti e saranno distribuiti con la tipica tradizione della ruota delle monache. A Natale una ruota, come nel passato, girerà e offrirà sontuose delizie. Una mostra fotografica “Con20sguardi” delizierà gli occhi dei visitatori con un piccolo viaggio tra i conventi di Erice e la tradizione dei dolci conventuali.

Saranno protagonisti i “Tourist Angels”, studenti degli Istituti Tecnico Turistico “Sciascia e Bufalino” e dell’Istituto Superiore “Ignazio e Vincenzo Florio” di Erice che saranno impegnati per tutta la durata dell’evento, dando un apporto concreto nell’organizzazione e svolgeranno una funzione di infopoint nei siti culturali e non solo. Un ’iniziativa che consente agli studenti del territorio di vivere un’esperienza attiva e concreta di alternanza scuola lavoro, mettendosi in gioco con il proprio entusiasmo e le proprie competenze.

A EricèNatale quest’anno, l’Associazione Siciliana Amici della Musica di Palermo da sempre attenta alla contemporaneità e all’evoluzione dello scenario musicale, proporrà al pubblico un cartellone in cui si alterneranno artisti e formazioni musicali di grande fama.

Mazara. Ieri ha preso il via il programma di manifestazioni natalizie denominato “Il Natale delle Favole 2021” che si concluderà il 6 gennaio. Il programma prevede oltre alle animazioni per bambini, anche musica itinerante, concerti, spettacoli teatrali, opera dei pupi e proiezioni cinematografiche gratuite. A cura dell’associazione Canto del Marrobbio si terrà inoltre la prima edizione del concorso a premi “Artisti di Strada”

L’investimento complessivo per il programma natalizio è di circa 39mila euro.

Il programma di eventi è disponibile presso l'InfoPoint di piazza Mokarta e presso gli uffici comunali.

Marsala. L’accensione dell’Albero di Natale in Piazza della Repubblica, avvenuta ieri, con grande imbarazzo sui social per la diretta bislacca, ha segnato l’avvio a Marsala degli eventi che caratterizzeranno il mese di Dicembre e le prime settimane del Nuovo Anno. Un calendario di appuntamenti lungo un mese, fino al prossimo 19 Gennaio, ricorrenza della Madonna della Cava, Patrona della Città. Nella giornata dell’Immacolata anche le Luminarie coloreranno di luci le vie cittadine, mentre altri Alberi di Natale si potranno ammirare in prossimità delle Parrocchie del territorio. All’accensione delle Luminarie, seguiranno nei giorni a venire attività di animazione e spettacoli sia nel centro urbano che in periferia, con la giornata del 19 Dicembre scelta dall’Amministrazione comunale quale data per porgere gli Auguri alla Cittadinanza. In particolare, Domenica 19, il programma – che si avvale del patrocinio dell'Assessorato Regionale al Turismo - prevede alle ore 16:00 la visita ai Presepi che, in collaborazione con Padre Filippo Romano e l’Associazione Musikè, saranno allestiti in Piazza San Girolamo, Municipio, Palazzo VII Aprile e Palazzo Fici. Alle ore 17:00 l’intitolazione al vignaiolo e produttore vinicolo Marco De Bartoli della piazzetta ”ex Largo Di Girolamo”, in via XI Maggio. Alla presenza dei familiari, l’Amministrazione Grillo renderà omaggio ad un suo illustre concittadino che, assieme al vino, ha promosso Marsala e le sue risorse in ambito nazionale e internazionale. Alle ore 17:30, a Palazzo Fici la presentazione del libro “Bianche sponde sotto una lesta Aurora. Riflessi di un'Anima”, di Andrea Pappalardo: saranno presenti i genitori Francesco e Marialucia che dialogheranno con Rosa Rubino, direttrice del periodico “Il Vomere”. Interverranno: Daniele Pizzo, presidente del Rotary Club Marsala e Riccardo Lembo, coordinatore progetto “Marsala cardioprotetta”. A seguire, l'Amministrazione comunale e l'Associazione Strada del Vino porgeranno gli Auguri alla Cittadinanza. Gli appuntamenti del 19 Dicembre si chiuderanno al Teatro Impero (ore 19:30) con la suite sinfonica “Sherazade”, di Nikolaj Rimskij-Korsakov: sul palcoscenico i 60 elementi che compongono l'Orchestra Filarmonica UCIIM Sicilia, diretta dal Maestro Antonio Giovanni Bono. Musica, animazioni e spettacoli proseguiranno fino al 19 Gennaio 2022.