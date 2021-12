10/12/2021 20:53:00

La nuova stazione marittima di Trapani è stata inaugurata oggi in pompa magna. Una mega struttura per accogliere i turisti. Fuori, però, le cose non cambiano. Il riferimento è in particolare alla strada prospiciente la stazione marittima.

Basta infatti che piova più del dovuto e la strada - viale Regina Elena - si allaga con l'acqua che supera il livello dei marciapiedi. Con la nuova stazione marittima il porto fa in salto di qualità.

Quello che non farà mai la città costretta a convivere da sempre con problemi atavici come appunto le strade che si allagano. Compreso viale Regina Elena dove insiste il terminal passeggeri dei sogni.