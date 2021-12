Un volo Ryanair diretto in Sicilia sorvola una tromba marina. Le immagini

10/12/2021 09:30:00

Ormai, a causa del cambiamento climatico, sono sempre più frequenti le trombe marine nel Mediterraneo, come abbiamo raccontato nei giorni scorsi su Tp24.

Queste foto che vi mostriamo sono state scattate durante un volo Ryanair diretto in Sicilia. Era il volo Roma - Palermo di ieri, 9 Dicembre, e sono state scattate dal presidente dell'Airgest, Salvatore Ombra, che era a bordo.

Nessun pericolo per l'aereo, ma tanta meraviglia per i passeggeri che non avevano mai osservato questo fenomeno così da vicino e dall'alto.

Si trattava di una grande tromba marina apparsa, a largo della costa di Fiumicino, intorno alle 15.10. Il vortice, per oltre 15 minuti, ha seguito un percorso verso Sud prima di venire lentamente "risucchiata" verso l'alto nelle nuvole nere e ridimensionarsi gradualmente, senza toccare terra. Il fenomeno è stato poi seguito da una breve grandinata e da pioggia. Immagini della tromba marina sono state subito rilanciate sui social da residenti di Fiumicino.