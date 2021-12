10/12/2021 12:00:00

Finanziato dall'Assessorato ai Beni Culturali della Regione Siciliana il recupero in quota parte delle sale cinematografiche regionali, sia per soggetti privati che per enti no-profit. Anche il Comune di Trapani è presente in graduatoria con la Casina delle Palme affidata al Luglio Musicale Trapanese, per la quale è previsto un finanziamento di 50 mila Euro (importo massimo concesso dalla Regione) su un progetto complessivo dal valore di 61.356 Euro. La Casina, dopo la riapertura avvenuta nella scorsa estate, verrà dotata di un proiettore digitale con server integrato, di un impianto di amplificazione Dolby Surround completo di amplificatori e casse acustiche, di uno schermo motorizzato con telo perforato e di un impianto audio dotato di sistema sonoro per portatori di disabilità sensoriali.



Massima soddisfazione è stata espressa dal sindaco Giacomo Tranchida.