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Cultura
18/03/2026 17:11:00

Mazara, al Garibaldi la presentazione del libro “Storia e cultura nella Sicilia islamica”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-03-2026/1773843164-0-mazara-al-garibaldi-la-presentazione-del-libro-storia-e-cultura-nella-sicilia-islamica.jpg

Venerdì 20 marzo alle ore 10 il Teatro Garibaldi di Mazara del Vallo ospiterà la presentazione della nuova edizione del libro “Storia e Cultura nella Sicilia Islamica” del professor Umberto Rizzitano. L’iniziativa rientra nel ciclo “Le Conferenze dell’Istituto EuroArabo”.

L’evento è promosso dall’Istituto EuroArabo con il patrocinio del Comune di Mazara del Vallo e del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Palermo.

La nuova edizione del volume

Il libro di Rizzitano, dedicato alla presenza e all’influenza della cultura islamica nella storia della Sicilia, viene riproposto in una nuova edizione curata dai professori Daniele Sicari e Antonino Pillitteri.

La riedizione riporta l’attenzione su uno studio che ha contribuito a raccontare una parte importante della storia culturale dell’isola e del Mediterraneo.

Il dialogo con i curatori

Durante l’incontro dialogheranno con i curatori della nuova edizione il professor Giovanni Isgrò e don Leo Di Simone, offrendo spunti di riflessione sul valore storico e culturale del volume.

L’appuntamento sarà anche un’occasione di confronto sul rapporto tra le diverse culture che hanno segnato la storia della Sicilia.

Coinvolti studenti e associazioni

Alla presentazione prenderanno parte le ultime classi degli istituti superiori di Mazara del Vallo e le associazioni maghrebine presenti in città.

Un momento pensato anche per le nuove generazioni, con l’obiettivo di approfondire una pagina significativa della storia siciliana e del dialogo tra culture nel Mediterraneo.









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