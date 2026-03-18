Mazara, al Garibaldi la presentazione del libro “Storia e cultura nella Sicilia islamica”

Venerdì 20 marzo alle ore 10 il Teatro Garibaldi di Mazara del Vallo ospiterà la presentazione della nuova edizione del libro “Storia e Cultura nella Sicilia Islamica” del professor Umberto Rizzitano. L’iniziativa rientra nel ciclo “Le Conferenze dell’Istituto EuroArabo”.
L’evento è promosso dall’Istituto EuroArabo con il patrocinio del Comune di Mazara del Vallo e del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Palermo.
La nuova edizione del volume
Il libro di Rizzitano, dedicato alla presenza e all’influenza della cultura islamica nella storia della Sicilia, viene riproposto in una nuova edizione curata dai professori Daniele Sicari e Antonino Pillitteri.
La riedizione riporta l’attenzione su uno studio che ha contribuito a raccontare una parte importante della storia culturale dell’isola e del Mediterraneo.
Il dialogo con i curatori
Durante l’incontro dialogheranno con i curatori della nuova edizione il professor Giovanni Isgrò e don Leo Di Simone, offrendo spunti di riflessione sul valore storico e culturale del volume.
L’appuntamento sarà anche un’occasione di confronto sul rapporto tra le diverse culture che hanno segnato la storia della Sicilia.
Coinvolti studenti e associazioni
Alla presentazione prenderanno parte le ultime classi degli istituti superiori di Mazara del Vallo e le associazioni maghrebine presenti in città.
Un momento pensato anche per le nuove generazioni, con l’obiettivo di approfondire una pagina significativa della storia siciliana e del dialogo tra culture nel Mediterraneo.