A Marsala la settima edizione della rassegna letteraria" Morsi & Sorsi di Libri"

12/05/2026 21:13:00

A Marsala torna la rassegna letteraria “Morsi & Sorsi di Libri”, che per la sua settima edizione animerà gli spazi storici di Porta Nuova con incontri dedicati alla narrativa, all’impegno civile e alla letteratura per ragazzi. Un percorso culturale che intreccia parole, memoria e riflessione sociale, coinvolgendo autori, magistrati, giornalisti e protagonisti del panorama culturale italiano.

Ad aprire la manifestazione, il 12 maggio alle ore 18, è stato Claudio Fava con il romanzo Non ti fidare. Attraverso la figura di Stella, il libro affronta i temi dell’identità, della memoria e delle ferite lasciate dalla dittatura argentina, conducendo il lettore dentro una trama intensa e carica di tensione morale. A dialogare con l’autore sarà Andrea Tarondo, sostituto procuratore di Trapani.

Il 13 maggio, sempre alle 18, protagonista sarà Angelo Barraco con La boschetta. Storia vera di un duplice omicidio, un racconto di cronaca nera che riporta al centro il tema della memoria collettiva e delle vicende che hanno segnato il territorio. L’incontro sarà moderato da Salvatore Inguì.

Spazio anche ai più piccoli nella giornata del 17 maggio. Alle ore 16, Gabriele Cracolici presenterà Oliver, storia avventurosa di un giovane pirata pensata per stimolare fantasia e curiosità nei bambini, in collaborazione con l’associazione “Il Circoletto”.

A seguire, alle 18, sarà ospite Marco Pappalardo con Io e Carlo, libro dedicato al rapporto tra generazioni e al valore educativo delle relazioni umane. Nel corso dell’incontro verrà presentato anche Pier Giorgio Frassati, una vita da prima pagina. Con l’autore dialogherà l’imprenditore Ignazio Passalaqua.

A chiudere la rassegna, il 19 maggio alle ore 21, sarà Luigi de Magistris con il saggio Attuare la Costituzione, una riflessione critica sul rapporto tra cittadini e istituzioni e sulla necessità di rendere concreta l’applicazione dei principi costituzionali. A confrontarsi con l’autore sarà il giornalista Vincenzo Figlioli.



