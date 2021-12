Operazione antidroga a Valderice, chili di hashish e marijuana a casa di un uomo

10/12/2021 12:35:00

Sette chili di hashish, quattro di marijuana. E' quanto hanno trovato i carabinieri di Erice e Valderice a casa di un 57enne di Valderice. L'operazione antidroga è stata condotta con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile di Trapani e del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia.

In particolare, i Carabinieri, avendo il sospetto che l’uomo fosse dedito alla spaccio di sostanze stupefacenti, hanno portando avanti una mirata attività info-investigativa tenendo sempre sotto osservazione i suoi movimenti.

Nella giornata di martedì scorso, hanno eseguito una perquisizione che ha riguardato sia nell’abitazione che le pertinenze della stessa, con l’ausilio del pastore tedesco “Lego”.



Alla vista dei militari dell’Arma e dell’unità cinofila appositamente addestrata nella ricerca di sostanze stupefacenti, l’uomo ha ritenuto inutile opporre resistenza ed ha deciso di collaborare consegnando tutto lo stupefacente in suo possesso, ovvero quasi 7 kg di hashish, suddivisa in 68 panetti e circa 4 kg di inflorescenze di marijuana in sacchi neri in plastica, abilmente nascosti da assi di legno all’interno di un piccolo locale nel giardino dell’abitazione.



Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato condotto dai Carabinieri presso la Casa Circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella giornata di oggi, la competente Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto dell’uomo con l’applicazione della custodia in carcere.

Il sequestro di oltre 10 kg di sostanze stupefacenti si unisce alla recenti attività di contrasto al fenomeno dello spaccio poste in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani, tra tutte l’arresto di tre persone a Pantelleria trovate in possesso di 138 kg di hashish e di alcune piante di marijuana.