Marsala, presentato il progetto "Strade del Tonno Rosso di Sicilia" 

10/12/2021 20:36:00

E’ stato presentato questa mattina al Palace Hotel di Marsala il progetto “Strade del tonno rosso di Sicilia”, promosso dal Dipartimento Pesca Mediterranea della Regione Siciliana e sostenuto dal PO FEAMP 2014-2020. Dopo i saluti istituzionali da parte dell’assessore al Turismo del Comune di Marsala Oreste Alagna e del presidente del Consiglio Comunale Enzo Sturiano, gli interventi dei promotori e degli esperti e delle figure istituzionali che credono nel progetto di mettere in rete tutte le attività inerenti il tonno rosso presenti nell’area del litorale trapanese.

Hanno partecipato al convegno Salvatore Quinci, Presidente del Flag Trapanese “Fondazione Torri e Tonnare”; Giovanni Basciano, Presidente del Flag “Isole di Sicilia; Canzio Marcello Orlando, CEO e Co-Founder di Feedback srl; Natale Amoroso Vice Presidente Asso.OP.Sicilia Associazione delle Organizzazioni di Produttori (OO.PP.) della Pesca Siciliana; Alberto Pulizzi, Dirigente Generale del Dipartimento Pesca Mediterranea dell’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana e l’assessore dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, Toni Scilla.

Favignana e Formica, Marettimo, Levanzo, San Vito Lo Capo, Bonagia, Monte Cofano, Scopello, Pantelleria, Marsala, Mazara del Vallo, Torretta Granitola e Marinella di Selinunte. Sono alcune delle località che faranno parte dell’itinerario “Strada del tonno rosso trapanese” che metterà in rete tutte i beni culturali e ambientali legati alle antiche tonnare, musei tematici, strutture ricettive, imprese ittiche, aziende itti-turistiche, del pesca turismo e del turismo nautico.

Il progetto Strade del tonno rosso di Sicilia, realizzato dall’agenzia Feedback, mira allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio e delle attività commerciali che insistono nelle aree storicamente interessate dalla pesca del tonno rosso dando vita a dei percorsi che mettano in rete beni culturali e ambientali legati alle antiche tonnare, musei tematici, strutture ricettive, imprese ittiche, aziende itti-turistiche, del pesca turismo e del turismo nautico.

Salvatore Quinci, sindaco di Mazara e neo presidente del Flag Trapanese: “L’iniziativa di oggi guarda al futuro e affonda le proprie radici nelle tradizioni della sicilianità e della zona costiera trapanese. Qui cerchiamo di coniugare insieme la tradizione unica del territorio, quella della tonnara, e riproponiamo gli itinerari del gusto che raccontano le esperienze vere di un popolo, legate ad una filiera economica la cui rilevanza è stata sottovalutata in passato. Una esperienza che per chi viene da fuori, diventa unica, da ricordare e da raccontare. Il Flag propone gli itinerari del gusto e uno di questi è proprio quello del tonno. Come Flag siamo pronti a cogliere questa sfida e pronti a mettere in campo iniziative che guardano a sistemi integrati del turismo con la pesca che è una linfa vitale della costa trapanese”.

Giovanni Basciano, Presidente del Flag “Isole di Sicilia”: “Marsala è una sede fuori dal Flag a me molto cara. Aveva una tonnara sull’Isola Lunga che non ha mai lavorato. L’industria nella nostra provincia deve molto alla capacità imprenditoriale di Marsala e questo vale anche per il tonno oggi, perché a Marsala c’è stata e c’è la più importante flotta di palangaro dedita della pesca del tonno. E’ importante ricordare la storia delle antiche tonnare ma oggi il tonno è quello del palangaro e deve essere assolutamente qualificato. E’ la cosa che ci permetterà di avere il tonno del nostro mare nelle nostre tavole.

Marcello Canzio Orlando, Ceo di Feedback: “Il tonno rosso è una specie meravigliosa e ha una storia di duemila e 500 anni in Sicilia. La Regione Siciliana con il portale www.stradetonnorossodisicilia.it dà la possibilità di avere una vetrina internazionale e iscriversi gratuitamente alle attività commerciali legate al mondo del tonno, quindi musei tematici, beni ambientali e culturali legate alle antiche tonnare, strutture ricettive, aziende di pesca-turismo, aziende ittiche, aziende del turismo nautico, ristoranti, alberghi. Iscrivendosi gratuitamente si potrà usufruire di una campagna di marketing e promozione internazionale. Questo è l’obiettivo del progetto “Strade del Tonno rosso di Sicilia”.

Le attività economiche interessare possono iscirversi sul sito www.stradetonnorossosicilia.it. Le attività produttive che ruotano intorno alla pesca del tonno rosso, le imprese di pesca e le loro famiglie ma anche quelle ricettive, della pesca turismo o del turismo nautico.