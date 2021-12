10/12/2021 09:00:00

La Nazionale italiana di calcio torna in Sicilia, torna a Palermo. Al Renzo Barbera gli azzurri guidati da Roberto Mancini giocheranno la semifinale dei playoff per l'accesso al Mondiale in Qatar, il 24 Marzo 2022 contro la Macedonia del Nord.

“Ci siamo confrontati con Roberto Mancini – ha dichiarato il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina - e abbiamo scelto Palermo. Vogliamo costruire, a cominciare da stasera, un evento importante, coinvolgendo la città di Palermo, coinvolgendo l’Italia. Con questo 2021 abbiamo intenzione di chiudere una stagione straordinaria culminata con la vittoria dell’Europeo. Ora iniziamo una nuova fase, ricominciando da Palermo”.