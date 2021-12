11/12/2021 17:34:00

Il forte vento che da ieri continua a soffiare in tutta la provincia di Trapani ha continuato a recare danni e disagi per tutta la giornata di oggi.

Sulla rampa di ingresso per Marausa, nel tratto finale dell'autostrada per Birgi, un albero si è abbattuto sulla carreggiata. Sul posto la polizia per mettere in sicurezza la strada e consentire la rimozione della pianta dalla carreggiata.