Sicilia, bimba di un anno perde i sensi e muore mentre gioca

12/12/2021 12:02:00

Tragedia a Rosolini in provincia di Siracusa, dove una bambina di un anno e dieci mesi, mentre gioca con la sorellina, si accascia a terra, perde i sensi e muore. Una tragedia avvolta nel mistero e ancora tutta da decifrare.

La famiglia della bambina, di origini marocchine ma residente da tempo in provincia di Siracusa, ha immediatamente chiamato i soccorsi che però si sono rivelati inutili. Non c'è stato più nulla da fare per la bambina



Il corpo della piccola sarà sottoposto ad autopsia per fare chiarezza sulle cause del decesso. Sulla vicenda, sulla quale indagano i carabinieri, la procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta. Pare che da alcuni giorni la bambina vomitasse e assumeva antibiotici per un raffreddore.

Sulla tragedia è intervenuto anche il sindaco di Rosolini, Giovanni Spadola: "Ho il cuore spezzato - dice il primo cittadino -. Vedremo nelle prossime ore cosa è accaduto".