Lite tra fratelli, a Trapani commerciante assolta dall'accusa di calunnia

12/12/2021 11:48:00

Una lite tra fratelli, ormai ai ferri corti da tempo, finisce davanti al tribunale di Trapani che, alla fine, ha assolto “perchè il fatto non costituisce reato”, Girolama Bongiovanni detta Mimma titolare del negozio New Jazz di via Fardella, chiamata a rispondere di calunnia. A sporgere denuncia nei suoi confronti, il fratello Nicola Bongiovanni.

La donna, infatti, lo aveva accusato – facendo anche una segnalazione ai Servizi sociali del Comune di Valderice – di non prendersi cura della madre, affetta da Alzheimer. Anzi, a suo dire, il fratello – che era stato nominato amministratore di sostegno di Angela Saccone – la picchiava e la derubava.

Mimma Bongiovanni, però, assistita dall'avvocato Donatella Buscaino, è stata assolta dal giudice Hamel. “E' una sentenza incomprensibile – dichiara l'avvocato Nino Sugamele che assisteva Nicola Bongiovanni – leggeremo la motivazione”.