Crollo ponte Castellammare. "Sicilia abbandonata, da decenni senza manutenzione"

13/12/2021 18:00:00

“Ancora una volta assistiamo a un disastro a causa del maltempo in Sicilia. Questa volta è toccato al ponte che collega Alcamo e Castellammare del Golfo, nel Trapanese.

Si tratta solo dell’ultimo episodio, in ordine di tempo, che interessa la viabilità siciliana martoriata da anni di crolli, frane, smottamenti e allagamenti ovunque”. Lo afferma il deputato regionale di Attiva Sicilia, Sergio Tancredi.

“È vero che il clima è cambiato, che la quantità di pioggia che è arrivata in Sicilia nelle ultime settimane si era vista raramente in passato. Ma è altrettanto vero – prosegue Tancredi – che lo Stato non fa manutenzione da decenni in Sicilia. Sulle strade siciliane, soprattutto quelle interne, si fa qualche sistemazione in superficie senza mai intervenire in maniera approfondita per risolvere problemi o meglio per evitare che possano verificarsi ancora episodi come quello di oggi. Di questo passo, a breve, avremo territori isolati e irraggiungibili e la causa, più che il maltempo, sarà l’assenza del governo nazionale che ha lasciato la Sicilia abbandonata a sé stessa: più una colonia da sfruttare che un territorio da sviluppare”.