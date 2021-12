15/12/2021 16:22:00

Anche i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Trapani ha partecipato e continuerà a farlo nello scenario operativo di Ravanusa, dove con l'individuazione ed il recupero delle ultime due vittime rimaste coinvolte nel crollo degli edifici, si è conclusa la fase di "Search and Rescue", ovvero di ricerca e soccorso.

Da oggi, rimangono sullo scenario il posto di Comando Avanzato per il coordinamento delle attività di collaborazione che verranno eventualmente richieste dalla Procura della Repubblica, il personale con i mezzi speciali di movimento terra e le Sezioni operative per i sopralluoghi di verifica, le attività di messa in sicurezza ed il recupero dei beni di prima necessità delle persone evacuate dalla zona rossa.

Nel filmato e nelle foto che seguono le fasi di smobilitazione delle Sezioni Operative "USAR" (Urban Search and Rescue) specializzate nelle attività di ricerca e soccorso in ambito urbano, a conclusione delle attività.