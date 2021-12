Tragedia in Sicilia, padre e figlio muoiono lo stesso giorno

15/12/2021 16:46:00

Tragedia nel Messinese, nel Comune di Librizzi, dove padre e figlio muoiono lo stesso giorno nel giro di poche ore.

Si stratta di Tindaro Balletta, 68 anni, ex amministratore comunale, e del figlio Antonio, 40 anni, attuale consigliere comunale e vicepresidente del consiglio conunale e capogruppo di maggioranza. Il padre era ricoverato da tempo presso l'ospedale "Giuseppe Fogliani" di Milazzo, ed è morto nel pomeriggio del 13 maggio. Qualche ora dopo, il figlio Antonio, ha avuto un malore, è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale "Barone Romeo" di Patti, ma le sue condizioni si sono aggravate, e anche lui è morto.

Bandiere a mezz'asta oggi nel comune di Librizzi, dove il primo cittadino Renato Di Blasi, ha proclamato il lutto cittadino, e dove si sono svolti i funerali di entrambi, nella Chiesa Maria Santissima della Catena di Librizzi.

Il cordoglio del presidente della Regione Nello Musumeci per la scompara di Antonio Balletta - militante di Diventerà Bellissima - : "Antonio non è più su questa Terra. Un giovane pieno di vita, sul quale si è abbattuto un destino crudele. È un gravissimo lutto per la sua famiglia, per Librizzi, per la comunità umana e politica di 'Diventerà bellissima', che lo aveva visto militante appassionato, e instancabile. Custodiremo il Suo ricordo e pregheremo per la Sua anima".