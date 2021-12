Salemi-Gibellina: svincolo A29 al buio da anni; dirigenti del Pd chiedono intervento all'Anas

15/12/2021 09:30:00

Il ripristino dell'illuminazione e il rifacimento del manto stradale dello svincolo di Salemi-Gibellina della A29. Lo chiedono, in una lettera indirizzata al direttore regionale dell'Anas (e per conoscenza al prefetto), i segretari dei circoli del Pd di Salemi, Gibellina e Santa Ninfa, rispettivamente Giuseppe Gandolfo, Nino Plaia e Vincenzo Di Stefano.

«Da oltre dieci anni e nonostante vari solleciti nel tempo da parte di molti amministratori locali – scrivono i tre –, lo svincolo autostradale di Salemi-Gibellina, lungo l'autostrada A29, presenta una situazione di pericolo per il transito automobilistico a causa della mancata illuminazione e per il cattivo stato del manto stradale che risulta in più punti divelto o sollevato dalle radici degli alberi. Anche la segnaletica, dopo vari anni, risulta ormai obsoleta e a tratti si ha difficoltà a leggerla per chi si trova alla guida. Il tratto autostradale, ma anche i successivi svincoli fino a Mazara del Vallo, tutti nelle medesime condizioni – segnalano i dirigenti dem –, conduce ad alcuni dei luoghi di maggiore interesse storico-paesaggistico dell'isola; più volte, infatti, alle lamentele quotidiane dei cittadini che chiedono un miglioramento delle strade che percorrono quotidianamente, si sono aggiunte quelle dei turisti. Considerato che la sicurezza stradale, oltre che dalla prudenza e dal buon senso dei cittadini, dipende dallo stato di manutenzione delle infrastrutture utilizzate, e che tali standard di sicurezza ad oggi non sono presenti nei siti elencati; considerato, altresì, che questi interventi debbano essere effettuati con priorità onde evitare pericoli e rischi per i viaggiatori; tenuto conto che una interrogazione (a risposta scritta), indirizzata al presidente della Regione e all'assessore regionale per le Infrastrutture, è stata presentata, all'Assemblea regionale siciliana, dal deputato del Pd Baldo Gucciardi»; i tre segretari del Partito democratico chiedono quindi all'Anas, «il ripristino dell'illuminazione nello svincolo autostradale; il rifacimento del manto stradale; la sostituzione della segnaletica e della cartellonistica ammalorata».