Marsala, "scaffe" rattoppate e nessun piano di intervento serio

15/12/2021 13:00:00

A onor del vero, è stato l'autunno più piovoso degli ultimi anni. Tanta acqua, tantissima.

A farne le spese le già malconce strade marsalesi. Ne abbiamo parlato diverse volte, l'ultima volta in questo articolo due giorni fa.



Lunedì scorso, alla prima giornata di sole, il Comune aveva mandato qualche operatore a dare una rattoppata a qualche "scaffa" quà e là. Il tutto, ovviamente, mostrato in pompa magna sui social...



Alla nostra redazione, ovviamente, continuano ad arrivare segnalazioni di buche e crateri da ogni angolo della città.

L'ultima, quella che vedete in foto, ci viene segnalata in contrada Cozzaro.





Capiamo l'urgenza dei "rattoppi", ma chiediamo al sindaco Massimo Grillo e all'assessore al ramo Arturo Galfano se esiste un piano di riasfaltamento delle strade urbane, se quanto meno verranno sistemate per bene quelle ad alta percorrenza, e se saremo costretti a pubblicare lo stesso articolo ogni giorno, con una "scaffa" diversa, a tempo indeterminato.



Nel frattempo, continuate a segnalare e inviare le vostre foto a redazione@tp24.it