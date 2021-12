Green pass: a Salemi chiusa una pizzeria, a Erice multati ristoratore e cliente

16/12/2021 12:06:00

Nuovi controlli per il green pass e nuove sanzioni da parte dei carabinieri in provincia di Trapani. Questa volta i militari dell'Arma hanno multato il titolare di una pizzeria di Salemi, chiudendogli il locale per tre giorni e un cliente e un ristoratore di Erice.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani, nell’ambito dei servizi di pattuglia volti al rispetto delle norme per il contenimento del Covid-19, hanno riscontrato alcune violazioni amministrative.

Nello specifico a Salemi, i Carabinieri della locale Stazione hanno accertato, come detto, che il titolare di una pizzeria era sprovvisto di green pass. Per tale motivo, all’uomo è stata comminata una sanzione di 400 euro. Inoltre, la sua attività di ristorazione è stata sospesa per la durata di 3 giorni.

A Erice, invece, hanno accertato che un uomo di 57 anni era seduto ad un tavolo all’interno di un ristorante, intento a consumare la propria ordinazione, nonostante fosse in possesso di un “green pass base” rilasciato a seguito di tampone e non del “super green pass” necessario per accedere nei locali di ristorazione.

Ciò ha comportato che sia il trasgressore, sia l’esercente sono stati raggiunti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge.