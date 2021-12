17/12/2021 12:28:00

Un trentanovenne di Trapani viola più volte la detenzione domiciliare, scaturita da una condanna per furto, e giovedì scorso è stato arrestato dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Trapani.

I poliziotti, non avendolo trovato in casa, lo hanno rintracciato, cercando di capire le motivazioni del suo allontanamento.

Nella circostanza l’indagato ha loro dichiarato di essere in rientro dal lavoro. Peccato però che era stato licenziato già dal mese di novembre e per lui sono così scattate le manette.

L'uomo era già stato arrestato, sempre con l’accusa di evasione lo scorso lunedì, quando gli operatori della Squadra Mobile, lo avevano beccato in strada, noncurante del suo stato di detenzione ai domiciliari.