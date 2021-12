17/12/2021 12:06:00

A differenza di quanto accade in altri Comuni, quest'anno l'amministrazione Grillo a Marsala non bada a spese per addobbi ed eventi natalizi.

Il Comune ha comprato 63 mila euro di luminarie. Babbi Natale e zampognari in giro per la città, ad opera dell'associazione del candidato di Grillo: 14.300 euro. Lo spettacolo di Gen Rosso, sempre 14.300 euro, e sempre nell'orbita dei gusti di Grillo.



Altre spese stanno venendo fuori. Il Comune ha infatti comprato per 2250 euro lo spettacolo “Cantannu a lu Bamminu”dell'associazione “I Cantuscrittu” di Messina. Un altro spettacolo comprato è quello del MAC, il Movimento Artistico Culturale, di Marsala. 4 mila euro per il concerto jazz “Eliyah Reichen Trio” .



Ha anche noleggiato un gazebo dove mettere il presepe al Quartiere Spagnolo, per 1952 euro. Costano invece 292 euro le 40 stelle di Natale comprate per addobbare Palazzo Fici.

Il sindaco farà gli auguri a tutti il 19 dicembre, per l'occasione il rinfresco è offerto dal Comune: 350 euro.