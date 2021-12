Ecco gli eventi di Natale a Marsala. Il sindaco spende altri 14 mila euro per i Gen Rosso

16/12/2021 17:35:00

Arrivano a Marsala i Gen Rosso, gruppo Christian Rock fiorentino fortemente ispirato da Chiara Lubick, mistica trentina che nello scorso secolo ha fondato il movimento spirituale cattolico "Opera di Maria".

Saranno quattro gli spettacoli in programma, al Teatro Impero dal 14 al 16 gennaio 2022. Due matinèe, riservati alle scolaresche, e due spettacoli serali.



Il concerto spettacolo di "rock cristiano" che andrà in scena si chiama "Forti senza Violenza".



De gustibus non disputandum est, dicevano i latini. Sicuramente ci saranno diversi appassionati al rock cristiano e diversi fedeli del "Movimento del focolare" della Lubick, sindaco Massimo Grillo in testa che li ha scelti.

Quanto costerà ai cittadini? 14.300€, iva inclusa.

Curiosità vuole che sia l'esatta cifra che verrà sborsata all'associazione "Musikè", per portare in giro per la città gli zampognari. 14.300€ che vanno a finire a Nino Pulizzi, già candidato consigliere comunale nella personale lista elettorale di Grillo, "Liberi". Dovrebbero, secondo delibera, portare in giro artisti da strada e spettacoli "dixieland" per circa un mese.

Sono soltanto alcune delle voci nel programma degli eventi natalizi a Marsala.



A questi 29.000€ scarsi, ne vanno aggiunti 63.000€ sborsati per le luminarie.

A molti cittadini stanno piacendo, ma in epoca di crisi finanziaria e di pandemia per tanti altri cittadini si poteva contenere questa voce di spesa.

Quanto meno, verrà sfruttata Villa Genna dopo i fatti di questa estate.

In quella che per troppo tempo era diventata una discarica abusiva, è in programma il "Circo Paniko" dal 22 dicembre al 9 gennaio. Info e prenotazioni al 3336298118.



Due invece i pomeriggi di sfilate in Vespa, con i motociclisti dell'Associazione “Ruote D'Occidente” in costume natalizio per le vie cittadine, con partenza da Piazza Marconi.

Interessanti anche gli appuntamenti culturali proposti dall'Associazione OTIUM che, dall'11 al 29 Dicembre, nella sede della Biblioteca sociale di via XI Maggio ospita racconti d'Autore (Ruska Jorjoliani, Giacomo Pilati, Mario Valentini), conversazioni a tema (ricordo di Abele Damiani) e un house concert (jazz).

Per quanto riguarda gli spettacoli teatrali, all'Impero in scena, tra gli altri, “Risate Cu Tuttu U Cori” (Guarneri-La Rosa), Concerto di Capodanno (Associazione L. Van Beethoven), “Chi dice Donna dice Camion” (I Soldi Spicci), Concerto Jazz “Eliyah Reichen Trio” (Movimento Artistico Culturale di Marsala) e i già citati concerti dei Gen Rosso.



Diversi appuntamenti, caratterizzeranno la giornata di Domenica prossima, 19 Dicembre. Si comincia alle ore 16:00 con l'Itinerario dei Presepi (Piazza San Girolamo, Palazzo Municipale, Palazzo VII Aprile e Palazzo Fici) e si prosegue con l’intitolazione della “Piazza Marco De Bartoli” (ex Largo Di Girolamo, in via XI Maggio). Poi, a Palazzo Fici, la presentazione del libro di Andrea Pappalardo e, al termine, l'Amministrazione comunale e l'Associazione Strada del Vino porgeranno gli Auguri alla Cittadinanza. La giornata si chiuderà al Teatro Impero (ore 19:30) con la suite sinfonica “Sheherazade”.



Infine stasera (giovedì 16 dicembre), per la rassegna L'Autore Racconta, l'Associazione Otium incontra nella sede di via XI Maggio (ore 19) la giornalista Mariza D'Anna che propone il suo libro “La Casa di Shara Band Ong. Tripoli”. In Chiesa Madre (ore 20:00), invece, I Cantustrittu presentano “Cantannu a lu Bamminu”, canti e cunti del Natale siciliano



