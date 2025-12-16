Sezioni
Istituzioni

» Dai Comuni
16/12/2025 17:45:00

Alcamo: "Un sorriso in corsia", anche quest'anno l'iniziativa degli "Amici della Salute"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-12-2025/alcamo-un-sorriso-in-corsia-anche-quest-anno-l-iniziativa-degli-amici-della-salute-450.jpg

Anche quest’anno torna “Un sorriso in corsia”, l’iniziativa promossa dall’associazione Amici della Salute, che porta un momento di vicinanza e solidarietà ai pazienti oncologici durante il periodo natalizio.

 

Il sindaco Domenico Surdi e l’assessore ai Servizi alla Persona Baldo Mancuso hanno incontrato i componenti dell’associazione che, da venerdì 12 dicembre e fino al 17 dicembre, saranno impegnati in una serie di visite presso ospedali e cliniche oncologiche della provincia di Trapani e di Palermo. In particolare, l’iniziativa coinvolgerà l’ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano, l’Hospice di Salemi, la clinica Macchiarella e la clinica Maddalena di Palermo.

Nel corso delle visite, i volontari dell’associazione distribuiranno un dolce natalizio e un gesto di vicinanza ai pazienti oncologici che, a causa delle cure, non potranno trascorrere le festività con i propri familiari.

 

«“Un sorriso in corsia” è l’iniziativa che Gina Caldarella organizza con la sua associazione, da tanti anni presente e operativa sul nostro territorio – dichiarano congiuntamente il sindaco Surdi e l’assessore Mancuso –. Si tratta di un momento concreto di solidarietà e condivisione, che attraverso un semplice gesto natalizio vuole trasmettere vicinanza a chi vive situazioni di fragilità, sofferenza e disagio emotivo. Il sorriso e il dialogo restano strumenti fondamentali, soprattutto durante le feste».

Il sindaco e l’assessore hanno infine rivolto un ringraziamento a Gina Caldarella e a tutti i volontari dell’associazione Amici della Salute per l’impegno portato avanti da anni a favore della comunità.









