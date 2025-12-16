Sezioni
Custonaci: finanziamento di 500mila euro per la rete idrica

Un nuovo intervento per la rete idrica del Comune di Custonaci è stato inserito nel 3° Piano degli Interventi del Dipartimento regionale della Protezione civile (n. 1349 dell’11 dicembre 2025), predisposto in concertazione con l’Amministrazione comunale e l’Assemblea Territoriale Idrica di Trapani.

 

L’operazione prevede un finanziamento complessivo di 500 mila euro, finalizzato alla riqualificazione e alla riabilitazione di alcuni tratti della condotta idrica, nell’ambito delle misure di mitigazione dell’emergenza idrica. In particolare, l’intervento interesserà due segmenti dell’acquedotto Montescuro Ovest, per una lunghezza complessiva di circa 1,5 chilometri, ricadenti nelle frazioni di Purgatorio, Baglio Messina, Santa Lucia, Piano Alastre e Sperone.

Anche per questo intervento sarà utilizzata la tecnologia Relining con tecnica “no dig”, già impiegata la scorsa estate, che consente il risanamento interno delle condotte senza ricorrere a scavi a cielo aperto. Soggetto attuatore dei lavori sarà Siciliacque S.p.A., con l’obiettivo di migliorare l’efficienza della distribuzione idrica e ridurre le criticità del servizio.

 

«Questo ulteriore finanziamento – dichiara il sindaco di Custonaci, Fabrizio Fonte – è destinato a mitigare le difficoltà di approvvigionamento idrico, soprattutto nelle frazioni più esposte. L’intervento prevede il risanamento interno della condotta esistente mediante l’inserimento di un rivestimento flessibile che ne ripristina la funzionalità idraulica e strutturale».

 

Il primo cittadino ha inoltre sottolineato che i lavori non comporteranno interruzioni del servizio idrico e ha espresso un ringraziamento al presidente della Regione Renato Schifani, nella sua qualità di Commissario delegato per l’emergenza idrica, e all’ingegnere Salvatore Cocina, dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione civile, per l’attenzione riservata alle richieste del territorio.









