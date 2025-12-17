Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
17/12/2025 21:41:00

L'orologio di Palazzo VII Aprile fermo da mesi. La situazione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-12-2025/1766004237-0-l-orologio-di-palazzo-vii-aprile-fermo-da-mesi-la-situazione.jpg

Polemiche e ironia, a Marsala, per il fermo dello storico orologio di Palazzo VII Aprile, uno dei simboli più riconoscibili del centro cittadino. L'orologio è immobile, con le lancette ferme, e sui social non sono mancati commenti critici e battute sullo “scorrere del tempo” che, almeno in piazza della Repubblica, sembra essersi arrestato.

 

A fare chiarezza è intervenuta l’Amministrazione comunale, che ha spiegato le ragioni tecniche del ritardo nella riparazione, cercando di riportare il dibattito su un piano meno polemico e più concreto.

 

Il problema principale riguarda il vetro protettivo dell’orologio, danneggiato da una lesione verticale. Si tratta di un elemento di grandi dimensioni, con un diametro di circa due metri, che svolge una funzione non solo estetica ma anche strutturale. In presenza della crepa, infatti, non è possibile riattivare l’automatismo che regola il movimento delle lancette: la rotazione potrebbe compromettere ulteriormente il vetro, con rischi sia per il meccanismo sia per la sicurezza.

 

Il settore Lavori Pubblici del Comune, diretto dall’architetta Rosa Gandolfo, ha avviato la ricerca di un vetro sostitutivo con caratteristiche analoghe a quello originario. 

 

Tuttavia, spiegano da Palazzo comunale, la difficoltà di reperire in tempi brevi un vetro di quelle dimensioni e specifiche sul mercato ha inevitabilmente allungato i tempi dell’intervento.

 

Proprio per evitare che l’orologio resti fermo ancora a lungo, l’Amministrazione ha deciso di valutare una soluzione alternativa: la sostituzione temporanea del vetro con un pannello in plexiglass. Una scelta che consentirebbe di rimettere in funzione l’orologio, pur mantenendo un adeguato livello di protezione.

 

Trattandosi però di un edificio storico sottoposto a tutela, ogni modifica richiede il nulla osta della Soprintendenza. Il Comune ha già avviato il confronto con gli uffici competenti e sta procedendo per ottenere le necessarie autorizzazioni.

 

Nel frattempo, l’orologio resta fermo e continua a essere oggetto di discussione pubblica. Una vicenda che, al di là dell’ironia, riporta al centro il tema della manutenzione dei simboli storici della città e dei vincoli – tecnici e burocratici – che spesso accompagnano gli interventi su beni tutelati. L’obiettivo dichiarato dell’Amministrazione è quello di rimettere presto in moto le lancette di Palazzo VII Aprile, restituendo alla piazza uno dei suoi riferimenti più familiari.



Dai Comuni | 2025-12-17 12:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-12-2025/1765965605-0-a-valderice-eletto-il-baby-sindaco.jpg

A Valderice eletto il baby sindaco 

A valderice eletto il baby sindaco Marco Cipolla e il vicesindaco, Elena Oddo. Il giovanissimo primo cittadino ha indossato la fascia tricolore mostrando fin da subito senso di responsabilità e consapevolezza del...







Native | 17/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-12-2025/1765900767-0-i-mille-viaggi-fa-poker-migliore-agenzia-viaggi-del-sud-italia-ai-protagonisti-del-mare-di-costa-crociere.jpg

I Mille Viaggi fa poker: migliore agenzia viaggi del sud Italia ai...

Native | 16/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-12-2025/1765795230-0-costa-crociere-premia-citypass-travel-di-castelvetrano-prima-nel-sud-italia-al-global-summit-26.jpg

Costa Crociere premia Citypass Travel di Castelvetrano: prima nel Sud...

Native | 16/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-12-2025/1765881089-0-musica-vino-e-food-a-marsala-il-colomba-bianca-xmas-festival.jpg

Musica, vino e food: a Marsala il Colomba Bianca Xmas Festival 