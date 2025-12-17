Sezioni
Istituzioni

» Dai Comuni
17/12/2025 16:02:00

Petrosino, arrivano 41mila euro dalla Regione per la bonifica del demanio marittimo

Il Comune di Petrosino ottiene un nuovo finanziamento regionale destinato alla tutela e alla valorizzazione del proprio territorio costiero. Con DDG n. 1669 del 14 novembre 2025, l’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento Ambiente ha concesso all’ente un contributo pari a 41mila euro per la realizzazione di interventi di bonifica e risanamento nelle aree del demanio marittimo.

 

Si tratta di un ulteriore risultato centrato dall’Amministrazione comunale, che è riuscita a intercettare le risorse grazie alla presentazione, nei tempi previsti, di un’istanza completa e conforme ai requisiti richiesti dal bando regionale. Un’operazione che conferma l’attenzione dell’ente verso la cura dell’ambiente e la valorizzazione delle aree costiere.

 

«Ancora una volta il Comune di Petrosino è riuscito ad ottenere un finanziamento importante grazie alla capacità progettuale e alla costante attenzione verso le opportunità messe a disposizione dagli enti sovraordinati», dichiara il sindaco Giacomo Anastasi. «Questo nuovo contributo ci permetterà di proseguire gli interventi di bonifica e di tutela delle aree del nostro demanio marittimo, con l’obiettivo di garantire ai cittadini e ai visitatori un ambiente più pulito, sicuro e valorizzato».

Il primo cittadino ha infine rivolto un ringraziamento agli uffici comunali per «l’impegno e la professionalità dimostrati», sottolineando come il lavoro amministrativo continui a tradursi in risultati concreti per il territorio.



