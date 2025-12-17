Sezioni
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Istituzioni

Dai Comuni
17/12/2025

A Valderice eletto il baby sindaco 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-12-2025/1765965605-0-a-valderice-eletto-il-baby-sindaco.jpg

A valderice eletto il baby sindaco Marco Cipolla e il vicesindaco, Elena Oddo. Il giovanissimo primo cittadino ha indossato la fascia tricolore mostrando fin da subito senso di responsabilità e consapevolezza del ruolo.

 

L’iniziativa ha rappresentato una vera e propria lezione di democrazia “sul campo” per gli studenti coinvolti, che hanno potuto sperimentare concretamente il valore del voto, della rappresentanza, del confronto e della responsabilità civica. Un’esperienza formativa che mira a far comprendere ai più giovani l’importanza della partecipazione attiva alla vita pubblica.

 

L’Amministrazione comunale ha ribadito l’impegno ad ascoltare e valorizzare le proposte che emergeranno dal Consiglio Comunale dei Ragazzi, riconoscendo nei giovani una risorsa fondamentale per il presente e non soltanto per il futuro. Idee nuove, punti di vista diversi e attenzione al territorio saranno elementi centrali di questo percorso di cittadinanza attiva.

 

Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai docenti dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” per la collaborazione e il supporto offerti nella realizzazione dell’iniziativa.

Ai ragazzi eletti e a tutti i membri del Consiglio Comunale dei Ragazzi è stato rivolto l’augurio di buon lavoro, con l’auspicio che questa esperienza possa rappresentare un’importante occasione di crescita personale e civica, da vivere insieme all’intera comunità.



A valderice eletto il baby sindaco Marco Cipolla e il vicesindaco, Elena Oddo. Il giovanissimo primo cittadino ha indossato la fascia tricolore mostrando fin da subito senso di responsabilità e consapevolezza del







