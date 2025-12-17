17/12/2025 12:00:00

A valderice eletto il baby sindaco Marco Cipolla e il vicesindaco, Elena Oddo. Il giovanissimo primo cittadino ha indossato la fascia tricolore mostrando fin da subito senso di responsabilità e consapevolezza del ruolo.

L’iniziativa ha rappresentato una vera e propria lezione di democrazia “sul campo” per gli studenti coinvolti, che hanno potuto sperimentare concretamente il valore del voto, della rappresentanza, del confronto e della responsabilità civica. Un’esperienza formativa che mira a far comprendere ai più giovani l’importanza della partecipazione attiva alla vita pubblica.

L’Amministrazione comunale ha ribadito l’impegno ad ascoltare e valorizzare le proposte che emergeranno dal Consiglio Comunale dei Ragazzi, riconoscendo nei giovani una risorsa fondamentale per il presente e non soltanto per il futuro. Idee nuove, punti di vista diversi e attenzione al territorio saranno elementi centrali di questo percorso di cittadinanza attiva.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai docenti dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” per la collaborazione e il supporto offerti nella realizzazione dell’iniziativa.

Ai ragazzi eletti e a tutti i membri del Consiglio Comunale dei Ragazzi è stato rivolto l’augurio di buon lavoro, con l’auspicio che questa esperienza possa rappresentare un’importante occasione di crescita personale e civica, da vivere insieme all’intera comunità.



