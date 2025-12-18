Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
18/12/2025 15:00:00

Mazara: alunno scrive al sindaco Quinci e viene ricevuto a Palazzo di Città

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-12-2025/mazara-alunno-scrive-al-sindaco-quinci-e-viene-ricevuto-a-palazzo-di-citta-450.jpg

Un incontro speciale a Palazzo di Città, dove il sindaco Salvatore Quinci ha ricevuto Vincenzo Sicari, giovane concittadino e alunno della sezione A della classe quarta elementare del plesso “GB Quinci”. Vincenzo ha scritto al primo cittadino nell’ambito di un’attività scolastica che invitava gli alunni a indirizzare una lettera a una persona a loro scelta, esprimendo desideri e pensieri in vista del Natale. Il bambino non ha avuto dubbi: il destinatario doveva essere il Sindaco. Nella lettera, Vincenzo ha “consigliato” di addobbare a festa la città, di realizzare un villaggio di Babbo Natale e di consentire in centro la vendita di dolcetti. E non solo: ha anche chiesto di poter incontrare di persona il Sindaco per ribadire quanto scritto.

 

Richiesta accolta. Accompagnato dal padre, Vincenzo è stato ricevuto a Palazzo di Città. «Gli ho spiegato che la lettera è arrivata quando alcune cose erano già state fatte – ha raccontato Quinci – ma che ogni consiglio dei cittadini, soprattutto se arriva dai bambini, è sempre ben accetto. Ciò che non siamo riusciti a realizzare pienamente quest’anno cercheremo di farlo il prossimo».

 

Il Sindaco ha voluto anche complimentarsi con il giovane studente: «Dimostra di avere le idee chiare fin da piccolo. I bambini vogliono partecipare e incidere nella vita e nelle scelte di noi adulti». Non è la prima volta che il primo cittadino incontra studenti delle scuole del territorio. «Ogni anno, soprattutto prima delle festività, dialogare con bambini e adolescenti è una ventata di speranza e ottimismo per il futuro – ha concluso Quinci –. A noi adulti, alle prese con tante problematiche, spetta il compito di non disattendere le speranze e i desideri dei più piccoli, messi a dura prova da una società che può e deve essere migliore».









Native | 18/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-12-2025/1765984865-0-mazara-del-vallo-nasce-il-polo-integrato-di-assistenza-per-la-provincia-di-trapani.jpg

Mazara del Vallo, nasce il Polo Integrato di Assistenza per la provincia...

Native | 17/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-12-2025/1765900767-0-i-mille-viaggi-fa-poker-migliore-agenzia-viaggi-del-sud-italia-ai-protagonisti-del-mare-di-costa-crociere.jpg

I Mille Viaggi fa poker: migliore agenzia viaggi del sud Italia ai...

Native | 16/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-12-2025/1765795230-0-costa-crociere-premia-citypass-travel-di-castelvetrano-prima-nel-sud-italia-al-global-summit-26.jpg

Costa Crociere premia Citypass Travel di Castelvetrano: prima nel Sud...