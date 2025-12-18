Mazara: alunno scrive al sindaco Quinci e viene ricevuto a Palazzo di Città

18/12/2025 15:00:00

Un incontro speciale a Palazzo di Città, dove il sindaco Salvatore Quinci ha ricevuto Vincenzo Sicari, giovane concittadino e alunno della sezione A della classe quarta elementare del plesso “GB Quinci”. Vincenzo ha scritto al primo cittadino nell’ambito di un’attività scolastica che invitava gli alunni a indirizzare una lettera a una persona a loro scelta, esprimendo desideri e pensieri in vista del Natale. Il bambino non ha avuto dubbi: il destinatario doveva essere il Sindaco. Nella lettera, Vincenzo ha “consigliato” di addobbare a festa la città, di realizzare un villaggio di Babbo Natale e di consentire in centro la vendita di dolcetti. E non solo: ha anche chiesto di poter incontrare di persona il Sindaco per ribadire quanto scritto.

Richiesta accolta. Accompagnato dal padre, Vincenzo è stato ricevuto a Palazzo di Città. «Gli ho spiegato che la lettera è arrivata quando alcune cose erano già state fatte – ha raccontato Quinci – ma che ogni consiglio dei cittadini, soprattutto se arriva dai bambini, è sempre ben accetto. Ciò che non siamo riusciti a realizzare pienamente quest’anno cercheremo di farlo il prossimo».

Il Sindaco ha voluto anche complimentarsi con il giovane studente: «Dimostra di avere le idee chiare fin da piccolo. I bambini vogliono partecipare e incidere nella vita e nelle scelte di noi adulti». Non è la prima volta che il primo cittadino incontra studenti delle scuole del territorio. «Ogni anno, soprattutto prima delle festività, dialogare con bambini e adolescenti è una ventata di speranza e ottimismo per il futuro – ha concluso Quinci –. A noi adulti, alle prese con tante problematiche, spetta il compito di non disattendere le speranze e i desideri dei più piccoli, messi a dura prova da una società che può e deve essere migliore».



