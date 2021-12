Antonio Rocco è il nuovo presidente di Adiconsum Palermo Trapani

17/12/2021 10:00:00

Antonio Rocco 60 anni, palermitano, pensionato e responsabile Cisl nel comune di Marineo, è da oggi il nuovo Presidente di Adiconsum Palermo Trapani, l’associazione in difesa Consumatori e Ambiente promossa dalla Cisl. Militante da oltre 20 anni nella Federazione Funzione Pubblica della Cisl dove si è occupato in particolare del comparto Corpo Forestale, è stato eletto dal direttivo dell’associazione che si è riunito nella sede della Cisl Palermo Trapani. “In questo particolare momento di disagio per tante famiglie - ha affermato Rocco – serve sempre di più un’azione di difesa e tutela contro i possibili disservizi della pubblica amministrazione, le grandi società, contro la malasanità e nei rapporti con le banche. Da sempre mi occupo di Pubblica amministrazione con il comparto corpo forestale, quindi conosco bene quanto spesso possa essere complesso per gli utenti ottenere risposte. L’obiettivo – aggiunge Rocco – è quello di migliorare sempre di più i nostri servizi, soprattutto laddove c’è maggiore bisogno, le periferie non solo geografiche ma esistenziali, a fianco degli ‘ultimi’ , che è del resto da sempre la mission della Cisl”.

“L’Adiconsum è una grande e importante realtà del mondo del nostro sindacato – ha affermato il segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana -, grazie alla competente consulenza dei suoi avvocati di Palermo e Trapani, riesce a sostenere i consumatori nei momenti di maggiore necessità, quando la sanità non funziona, quando la pubblica amministrazione non dà risposte, quando si scontrano con il mondo bancario spesso rigido e pieno di regole complesse, e quando devono contrastare con le grandi società e i tanti cavilli dei contratto con esse stipulati. L’Adiconsum c’è e con la nuova guida potenzierà ancora di più l’azione di sinergia con tutte le realtà della Cisl a livello territoriale, contribuendo al tempo stesso in modo incisivo e competente al rafforzamento dell’associazione anche a livello regionale”. La sede di Adiconsum si trova a Palermo in via Villa Heloise 10, (tel/fax tel/fax 091.307761) e a Trapani in piazza Ciaccio Montalto, 27 (telefono 0923-21895).