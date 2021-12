Mazara. Una proposta alternativa per velocizzare i lavori del ponte sul fiume Arena

17/12/2021 06:00:00

Si cercano soluzioni alternative per velocizzare il transito –dalla Città al quartiere Bocca Arena – attualmente impedito dalla non percorribilità del ponte arrugginito sul fiume Delia.



PROPOSTA ALTERNATIVA – L’ingegnere Salvo ha illustrato il suo studio per un intervento alternativo al progetto dei lavori di manutenzione del ponte che il LCC di Trapani ha affidato ad un tecnico esterno.

SOLUZIONE DA ATTUARE IN POCO TEMPO – La risposta al problema, proposta da Salvo, consentirebbe – a suo dire – di eseguire i lavori di messa in sicurezza del ponte in poco tempo, permettendo così la riapertura dello stesso e il ricongiungimento del quartiere Bocca Arena alla città. Cerami ha acquisito la relazione tecnica dell’ingegnere e ha richiesto all’ufficio tecnico dell’Ente di sottoporre la medesima all’attenzione del progettista esterno incaricato dall’Ente e alla ditta esecutrice dei lavori. Successivamente verranno programmati ulteriori approfondimenti sull’argomento per verificare la fondatezza dell'ipotesi avanzata da Salvo, tenendo comunque conto dello stato del procedimento amministrativo e del fatto che è stato già firmato un contratto fra il LCC e la ditta.

Dal tono del comunicato stampa, in pratica, si capisce già che non ci sarà grande spazio da potere concedere a questa nuova idea, stante la già avanzata fase amministrativa in cui si trova il progetto stesso.

INCONTRO ALLARGATO – Queste ultime novità si sono manifestate durante il recentissimo incontro, del 9 dicembre scorso a Trapani, tra il Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Trapani, Raimondo Cerami, il deputato regionale mazarese Sergio Tancredi, l’ingegnere mazarese Giuseppe Salvo ed alcuni tecnici dell’ex Provincia; scopo della riunione: visionare la proposta di Salvo, discutere dei problemi emersi dopo la chiusura del ponte sul fiume Arena – per eseguire i lavori di manutenzione della struttura che lo sostiene – e discutere dei gravi disagi causati alla popolazione del quartiere di Bocca Arena.

LAVORI MA NON IN CANTIERE – II funzionario tecnico del LCC di Trapani, presente all’incontro, ha inoltre comunicato che la consegna definitiva dei lavori è avvenuta il 12/10/2021, previa acquisizione delle aree comunali per l'incantieramento; attualmente i lavori si svolgono solo all'interno dello stabilimento con la produzione delle piastre e dei pendini, dei quali è stato necessario preparare prima la progettazione dei relativi prototipi, e nel contempo sono state avviate le attività per il reperimento, non facile, delle maestranze, dei mezzi e dei materiali specialistici per la zincatura a caldo. La stessa ditta ha riferito che le commesse finora approntate equivalgono al 30% circa del costo dell'appalto.

LE MIGLIORIE AL PERCORSO ALTERNATIVO – Nel corso della riunione sono state pure discusse le migliorie realizzate recentemente dal LCC lungo il percorso alternativo, e quelle che sono ancora previste come la realizzazione di una rotatoria per migliorare l'incrocio tra la Strada statale 115 e la Strada provinciale 66, tanto che già il 2/11/2021 è stata avanzata una specifica richiesta all'Anas, con apposito schizzo della rotonda, da cui si evince la fattibilità tecnica. Il 30/11/2021 è stato compiuto un sopralluogo congiunto con l'Anas, che ha avuto esito favorevole, e si è in attesa dell'approvazione definitiva da parte del dirigente. È stato anche ricordato che per quanto riguarda gli impianti di illuminazione lungo la Strada provinciale 38, il LCC ha già risposto alle richieste del Comune con diverse note, l'ultima delle quali del 20/9/2021. Il Commissario straordinario Cerami, consapevole del massimo impegno profuso sulla questione, fin da quando si è presentata la criticità, si è impegnato a ridurre al massimo i tempi di chiusura del Ponte, al fine di restituire al più presto la serenità alla popolazione mazarese.

Alessandro Accardo Palumbo

