Cade con il monopattino a causa di una buca. Setto nasale rotto per lo chef Natale Giunta

20/12/2021 15:24:00

Setto nasale rotto, con tanto di intervento chirurgico per sistemarlo, punti in testa, traumi in tutto il corpo e 40 giorni di prognosi.

Sono gli esiti della rovinosa caduta in centro a Palermo, dello chef Natale Giunta. Venerdì sera, si trovava con il suo monopattino in piazza Sturzo quando è finito a terra a causa di una buca.

Aiutato da alcuni cittadini che hanno chiamato i soccorsi, Giunta è stato trasferito al Civico, dove, è stato operato per la frattura al naso. Così lo stesso chef lo ha comunicato sul suo profilo facebook, ringraziando i cittadini che lo hanno aiutato e i medici che lo hanno soccorso e operato e denunciado lo stato delle strade palermitane:

"Una Città che invita i propri cittadini al green, una Città che lancia i monopattini come un cambiamento educativo nella mobilità.

Una Città che rischi la vita con tutte le buche che ci sono in giro. Grazie per come gestite le strada, le buche. Un naso rotto, punti in testa e traumi ovunque. Grazie #ComunediPalermo Ringrazio quelle persone che venerdì sera mi hanno soccorso a Piazza Sturzzo, ricordo solo che avevano le loro mani piene di sangue senza conoscermi".